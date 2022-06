Spanoptic S02 E5: HR u raljama IT-ja

HR u raljama IT-ja? Možda zvuči pomalo dramatično, ali istina jest da se odjeli ljudskih potencijala u IT-ju suočavaju s jedinstvenim izazovima i situacijama bez presedana. Ova industrija doživljava jedan procvat za drugim, potražnja za kvalitetnim stručnjacima veća je nego ikad – i svakako redovno nadilazi ponudu – pa je teško privući, zaposliti i zadržati prave ljude za pravu poziciju.

Spanove HR snage, Antonija Kapović i Ana Visković ovdje su kako bi rasvijetlile načine na koje se nose s turbulentnim procesima traženja i regrutiranja budućih Spanovaca, a BUG-ov Dragan Petric nudi svoje jedinstvene uvide u HR i tech trendove koji dolaze s četvrtstoljetnim iskustvom u navigaciji tehnološkim krajolikom.

Kao što je Dragan odmah na početku Spanoptica dobro primijetio, do prije nekih par godina developer je dolazio na razgovor za posao sa strahopoštovanjem prema poslodavcu i nadom da će se pokazati u što boljem svjetlu te konzekventno biti angažiran i zaposlen u toj tvrtki. No, situacija je danas obrnuta. Poslodavac se nada da će mu se developer javiti i doći na razgovor za posao te da će dobro proći na intervjuu dok developer njega intervjuira i nada se da će developer prihvatiti njegovu ponudu da dođe raditi. Uloge su se zamijenile, i to je jedan od najbitnijih aspekata korjenitih promjena na tržištu rada.

No, svakako ne i jedini, i u 45 minuta nove epizode Spanoptica moći ćete s Draganom, Antonijom i Anom proći kroz brojne uvide u prošlost, sadašnjost i prije svega budućnost radne snage u IT-ju!

Employer branding, da, ne i, ako da – kako? Koliko zarađuju programeri i bi li se plaća trebala obznanjivati na prvom mjestu unutra samog oglasa za posao? Što će se dogoditi kada plaće u eurima dođu u Hrvatsku?

A na samom kraju ćete čak i saznati što naši gosti misle o “neljudskim“ resursima, odnosno što bi se u teoriji dogodilo kad bi developerska i programerska radna snaga jednog dana bila ekstremno outsourceana, odnosno stizala čak i izvan naše planete. 😊 Koncept inhuman resourcesa? Samo u novom Spanopticu!