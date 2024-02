Luksuzni avioprijevoznik s Maldiva putnicima tijekom leta nudi Apple Vision Pro

Apple Vision Pro sasvim je novi proizvod, rezerviran za one s dubljim džepom i željne novih iskustava. Njegovo lansiranje je, pak, popraćeno ogromnom medijskom pozornošću, kakvu samo Apple zna stvoriti, a to potom generira i interes kupaca za novim proizvodom. No, nisu se samo mediji i kupci pomamili za Visionom Pro, već i kompanije – primjerice, luksuzna aviokompanija Beond s Maldiva.

Oni se i sami pozicioniraju kao "premium" pružatelj usluga prijevoza i orijentirani su na luksuzna putovanja te povezuju iste takve destinacije. U skladu s time, odlučili su putnicima ponuditi novo VR iskustvo: uz sve ostale luksuzne sadržaje dostupne tijekom leta, putnici u Beondovim zrakoplovima moći će uroniti i u svijet "prostornog računalstva" kako ga je zamislio Apple.

VR u letu

Prvi čovjek aviokompanije, Tero Taskila, ovako opisuje novu ponudu i što njome žele postići: "Apple Vision Pro preobrazit će iskustvo zabave tijekom leta, a mi ćemo ga prvi ponuditi odabranim putnicima. Uz našu postojeću i stalno rastuću ponudu sadržaja tijekom leta, kao što su filmovi i igre, Beond će prikazati zadivljujuća odmarališta i aktivnosti na Maldivima. Trenutačno surađujemo s partnerima na Maldivima kako bismo pripremili zaista zapanjujuće snimke. Iskustvo tijekom leta povećat će iščekivanje kod putnika prije nego što stignu na Maldive."

Beond je svoje usluge prijevoza tek počeo nuditi prošle godine, povezavši Zürich, München i Rijad s glavnim gradom Maldiva, Maléom. Tijekom ove godine planiraju uvesti i linije od Milana, Dubaija te Bangkoka. Zanimljivo, svi njihovi avioni dolaze u "potpuno ležećoj" konfiguraciji putničkih sjedala, pa se svi u njima osjećaju kao da su putnici prve klase – a uskoro će imati i priliku iskusiti Vision Pro, među prvima na svijetu. "Ponosni smo što smo prvi zrakoplovni prijevoznik koji je uveo tu tehnologiju", kaže Taskila.