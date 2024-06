Apple obustavio razvoj Visiona Pro 2, fokusiraju se na jeftiniju verziju

Iako se govorilo da će Apple izbaciti Vision Pro 2 do ljeta 2025. godine, čini se da to ipak neće biti tako. Sad se govori da su u potpunosti obustavili razvoj tog naglavnika te da se fokusiraju na njegovu jeftiniju verziju

Ove je veljače Appleov analitičar Mark Gurman objavio da Vision Pro 2 neće stići na tržište barem do ljeta 2025. godine. No, prema najnovijem izvješću The Informationa, Apple je obustavio razvoj Visiona Pro 2 te se u potpunosti fokusira na predstavljanje jeftinijeg modela krajem sljedeće godine.

Naime, prema navodno pouzdanim izvorima koje citira The Information, Apple je znatno smanjio broj zaposlenika koji radi na novom naglavniku te je obavijestio jednog od svojih glavnih dobavljača da zaustavlja razvoj Visiona Pro 2.

Navodi se, također, da će jeftinija verzija Visiona Pro koštati oko 1.500 eura, što je značajno manji iznos u usporedbi sa standardnom verzijom. Od skuplje inačice posudit će zaslon, ali će imati jednostavniji pojas za glavu, manje zvučnike i manji broj kamera.

Razvoj Visiona Pro 2 vjerojatno će se nastaviti u budućnosti.