Sony službeno otkrio dizajn VR naglavnika

Nakon službene najave prošle veljače, pokazivanja izgleda kontrolera mjesec dana nakon toga i nedavne potvrde da će se zvati „PlayStation VR2“, Sony je konačno otkrio dizajn svog novog VR naglavnika.

Tvrtka ističe da je dizajn inspiriran PlayStationom 5, što zapravo nikoga ni ne čudi. Kombinacija bijele i crne boje uvijek je dobar pogodak, a korisnicima će se vjerojatno svidjeti i neka nova poboljšanja u odnosu na prethodni model – kotačić za podešavanje leće, novi dizajn ventilacijskih otvora i manja težina uređaja.

Foto: Sony

PlayStation VR2 podržavat će haptički feedback, praćenje oka, fovealno renderiranje,4K HDR, brzinu osvježavanja od 90 i 120 Hz te vidno polje od 110 stupnjeva. Kako prenosi The Verge, Sonyjev će se novi naglavnik spajati s PlayStationom 5 pomoću USB-C kabla, preko kojeg se i napaja.

Datum izlaska i cijena još nisu službeno poznati, no Sony je još u siječnju predstavio Horizon: Call of the Mountain, videoigru napravljenu prvenstveno za PlayStation VR2. Bilo kako bilo, neminovno je da tvrtka novim VR naglavnikom ide u korak s VR hardverom te da će on predstavljati značajan skok u odnosu na PS VR.