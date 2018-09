Produžena podrška za Windowse 7 – onima koji plate

Microsoft je potpuno fokusiran na Windowse 10 i već pomalo najavljuje veliku nadogradnju koja bi trebala do redovnih korisnika stići sljedećeg mjeseca, no brinu se u Redmondu i o onima koji su "zapeli" na starijim inačicama. Tako su na svojem službenom blogu objavili neke nove detalje vezane uz podršku za Windowse i izdavanje sigurnosnih nadogradnji.

Što se tiče onih koji na računalima imaju Windowse 10, neće se mnogo toga promijeniti, osim što će za verzije Enterprise i Education, i to one izdane u jesen (1607, 1703, 1709, 1803) vrijeme pružanja podrške biti produženo s 18 na 30 mjeseci od izdavanja nadogradnje.

No, zanimljiva novost vezana je uz Windowse 7, još uvijek prilično popularne među korisnicima. Ovi Windowsi, izvorno izdani 2009. godine, i dalje su drugi Windowsi po zastupljenosti u svijetu s oko 40% udjela. Microsoft je objavio kako će podrška za njih, zajedno sa sigurnosnim nadogradnjama, trajati do siječnja 2020. godine. Međutim, to će biti moguće i produžiti.

Iz Microsofta kažu kako su odlučili razdoblje ažuriranja (Windows 7 Extended Security Updates) omogućiti sve do 2023. godine – no, samo onima koji će to biti spremni platiti. Naknada za podršku i nadogradnje naplaćivat će se mjesečno po računalu, a svake bi se godine trebala povećavati. Ova je usluga primarno namijenjena korisnicima koji su putem "volume licensinga" nabavili veći broj licenci, a popuste će imati oni koji već plaćaju neku od Windows 10 pretplata.

Točna cijena mjesečne pretplate za redovno ažuriranje Windowsa 7 nakon 2020. godine nije objavljena. Također, o privatnim korisnicima u blogu nije bilo riječi, pa će oni, žele li imati zakrpani OS, morati kroz nešto više od godinu dana početi razmatrati prelazak na novije Windowse.