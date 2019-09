Bacanje medicinskog biserja by Doc (#54) - Prije spavanja: piš(k)i, piš(k)i mi...

Lako je bilo Leonardu daVinciju i ostaloj renesansnoj ekipi u 15. i 16. stoljeću biti educiran i pametan.

Danas je to puno teže: količina informacija koju je cjelokupno čovječanstvo proizvelo od pojave čovjeka do 2019. godine, sada se proizvede za manje od 48 sati. A kapacitet memorije ljudskog mozga se procjenjuje na oko 10 do 1.000 TB.