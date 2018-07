Bugovci izvan ureda: Moj izbor najboljih gableca, roštilja, pizza i burgera u Zagrebu

Jedan od najboljih „perkova“ koji dolazi s novinarskim poslom je nužnost susretanja natprosječno velikog broja ljudi, što je u mojem slučaju rezultiralo i natprosječnim brojem posjeta raznoraznim ugostiteljskim objektima diljem svijeta, ali, dakako, ponajviše u Zagrebu. Od uličnih štandova i božićnih „kućica“ s kobasicama, do fensi-restorana, obišao sam više-manje sve u svojem gradu, pa evo liste mojih osobnih favorita iz domene restorana „za obične ljude“, dakle onih gdje možete nešto pojesti na brzaka, uz razuman omjer cijene i kvalitete, bez potrebe da razmišljate o dress-codeu, rezervaciji stola ili dubini džepa… Još jednom napominjem, ovo je moj osobni odabir, temeljen isključivo na mojem osobnom „user experienceu“, ukusu i gastro-sklonostima… Rado ću isprobati i vaše favorite – navedite ih u komentarima na forumu!

Top 3 najbolja gableca/ručka u Zagrebu

1. R&B Food (Puljska 9)

Na lokaciji nekad legendarne pizzerije Fantazija već nekoliko godina djeluje restoran s najbolje pripremljenim rebarcima ne samo u Zagrebu i Hrvatskoj, već i puno šire. I u SAD-u – gdje sam jeo rebarca na raznim mjestima od Las Vegasa i New Yorka, do Texasa i Memphisa – nisam baš često naišao na ovako ukusno spravljenu klopu. Moj favorit ovdje je rebro istarskog goveda ilitiga boškarina, a dodatni plus je što ga možete zaliti točenim zmajskim pivom… Ovdje je, primjerice, ekipa s kojom pripremam Bug Future Show proslavila uspješno održanih pet BFS-ova, pa su ove fotke koje vidite snimljene upravo tada…

2. Bistro Špajza (Prilaz Baruna Filipovića 2a)

Gableci koji se svakog dana spremaju od onog što „chef“ tog jutra pronađe na placu. Na meniju ih je svaki dan desetak i uvijek je među njima i barem jedno varivo te barem jedno vegetarijansko jelo. Petkom je uvijek meni isključivo morski. Ovdje jedem najčešće, otprilike dva puta tjedno i uvijek sretnem barem nekoga iz naše velike, ali homogene tech zajednice… Posebno sam sretan kada se na meniju nađu skradinski rižoto, sarme, punjene tikvice, grillana sabljarka ili skuša. Bitan bonus su i izvrsni deserti, poput cheesecakea od limete i pistacija ili pijane kruške.

3. Fakin Craft Bar (Vukovarska 68)

Ovo je mjesto gdje prvenstveno idem popiti dobro pivo, pa onda usput i prizalogajim. Nenadmašno bogat i istovremeno pomno probran izbor točenih craftova raznih proizvođača katkada se i mijenja, pa mi u Fakin Craft Bar nikada nije dosadno otići u degustacijski pohod, a da se baš ne napijem tijekom radnog vremena, pojeden ili odlične kobasice sa zapečenim grahom (po nevjerojatno maloj cijeni) ili burger napravljen na „priprosti“ ljudski način ili štogod ima tog dana u ponudi od te pivske klope…

Top 3 najbolja roštilja u Zagrebu

1. Tvornica pljeskavica Kosta (Savska 107)

Legnedarni Kosta je ovu „rupu“ otvorio sam, nakon što je šefovao u Magazinskoj kleti i bez ikakve dileme – za mene su ovdje najbolji ćevapi u Zagrebu. Bolje sam jeo samo u Srbiji. Ono što Kostu ipak čini legenedom, međutim, nisu ćevapi, nego pljeskavice (otuda, očito, i ime restorana) koje su također fantastične. Preporučujem, za prvi posjet, probati jelo nazvano naprosto „Tri pljeskavice“ u kojem se dobivaju tri manje, ali različito pripremljene pljeskavice, a ja osobno, osim ćevapa, rado ovdje pojedem i file minjon i zapečeni grah te popijem Vukovarsko pivo.

2. Magazinska klet (Magazinska 7)

Pravi ruralni lokal usred urbanog dijela Trešnjevke nudi neke dragulje grilla, poput pljeskavice u maramici (moja preporuka no. 1), gurmanskih mazalica od zapečene lepinje, rapsodijski okusastog đevreka i čudesne bijele vješalice (koju ne nudi gotovo nitko drugi u gradu). Uz prilog svakako treba uzeti i dvije-tri kuglice užičkog kajmaka. Mjesto je dosta dobro i za grupne posjete i proslave, jer nudi i čuveni način šopanja gosta poznat kao leskovački voz. Probao sam ga jednom, kada je moj kum slavio rođenje djeteta… Volim to dijete.

3. Paulaner Grill Bar (Črnomerec 102)

Kad vam je do kvalitete piva stalo za nijansu više nego do kvalitete klope, ali ipak želite da je i jedno i drugo natprosječno, razmislite o Paulaner Grill Baru na Črnomercu. Sva izdanja glasovitog bavarskog piva u točenoj i boca-varijanti otvorit će vam apetit na najjače, a neće vam pasti teško na jetru, želudac i mozak. Crno pšenično točeno – vrh vrhova! Što se tiče roštilja, punjena vješalica im je – prema mojem sudu – najbolja u gradu, dok su klasici roštilja poput pljeskavica, ćevapa, lungića i ostale bratije ili prosječni ili iznadprosječni.

Top 3 najbolje pizze u Zagrebu

1. Pizzerija Maslina (Stupnička 14)

Za ovu pizzeriju znam od kada znam za sebe i mnogi su je već – opčinjeni „fensi“ hipsterskim pizzerijama koje si hit Facebooka i Instagrama – zaboravili. Ja vam kažem: zaboravite radije na facebook-pizdarija-pizzerije i otiđite u Maslinu, gdje vas čeka super tanko i super razvučeno tijesto prekriveno odličnim svježim namirnicama i zapečeno u krušnoj peći. Moj favorit je svakako Ribarska pizza koja dolazi sa slanim srdelama, kaparama i dresingom od bijelog luka. Evo, sad mi cure sline dok ovo tipkam…

2. Pizzerija Chello (Kaljska 14)

Ovo mi je, zapravo, prvi izbor za pizzu iz dostave, iako se već neko duže vrijeme u Chello može doći i fizički. Posebnost je što nude deep dish pizze koje su deklarirane za dvije osobe, a realno se od njih mogu prejesti i tri osobe (to su one debele tj, visoke pizze s punjenim rubovima i tonom sira i šunke i ostalih nadjeva), ali i nekoliko klasičnih pizza vrlo netipičnog sastava, među kojima rado jedem MEX 2 (radi jalapenjo papričica) i Hellas, koja dolazi s fetta-sirom, svježim špinatom i vratinom.

3. Pizzerija Karijola (Badalićeva 18)

Rekoh, nisam ljubitelj hipsterskih pizzerija, no Karijola je bila prva takva u gradu, pa je u mojoj podsvijesti izgubila taj nepoželjni epitet, a ima i neke druge bitne logističke prednosti: najbliža je pizzerija Buga i ima podružnicu na „mojem“ otoku, Visu. Ovdje se jedu one pizze koje nisu na debelom tijestu nego na hrskavom tankom „mlincu“ (znalci bi rekli – to je „romana“, a ne „napolitana“), a ja posebno volim Bijelu pizzu i Pizzu sa slanim inćunima. Dodatni bonus: služe točenu Varionicu!

Top 3 najbolja burgera u Zagrebu

1. Brewbites – American Sports Bar (Gajeva 10)

Fućkaš ti sve te bezbrojne burgerdžinice otvorene po Zagrebu, kad niti jedna ne nudi bitno bolji burger od Double Whoppera u Burger Kingu. Ono najgore – gotovo sve nude bitno lošiju uslugu od Burger Kinga ili McDonaldsa. Spori su, kao da je riječ o pomno kuhanoj hrani koju priprema okrunjeni masterchef, a ne o fast foodu i redovito su otprilike duplo skuplji. Brewbites je drugačiji – odlična replika američkih sports-barova nudi raskošne burgere i sjajno točeno pivo Grimbergen.

2. Mek Per's (Zagrebačka 194)

Još jedan „american-style“ restorančić, no ovaj put nije realiziran kao tipičan sports bar, već kao zalogajnica iz osamdesetih, nalik onoj u kojoj jedu Jerry Seinfeld i George Costanza. Mek Per's je postao poznat u zapadnom dijelu Zagreba po svojem Zloburgeru, najvećem burgeru kojeg možete dobiti ne samo u nas, nego vjerojatno i puno šire, koji dolazi u golemom hamby-pecivu sa sezamom, s hamby umakom (replika onog iz nekad čuvenog Hambyja u Draškovićevoj) i 650-gramskom pljeskavicom od junetine i svinjetine.

3. Papa's American Bar (Tuškanac 1)

I ovaj „američki bar“ sam stavio na listu ponajviše zbog dobro uređenog prostora i odlične atmosfere koju nudi, a ne toliko zbog kvaltiete burgera koja je – kako rekoh – rijetko kada bolja od one u običnim fastuderijama. Ovdje, doduše, ništa ne podsjeća na Ameriku, no lijepo je, pogotovo je simpa za klince, na super je lokaciji i ima uvjerljivo najbogatiju listu piva od svih burgerdžinica u gradu. Bonus: rade odlične koktele, pogotovo mojito. BTW, najbolji burgeri na svijetu služe se u Hard Rock Cafeima diljem planete (s pravim kosanim odreskom), no kod nas toga nema…

To je to od mene – ugodno ljeto svima i ne ustručavajte se u komentarima na forumu ostaviti svoju top-listu gastro favorita…