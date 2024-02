Doom ćete uskoro moći zaigrati i na - kosilici

Na raspolaganju će biti samo prva epizoda Knee Deep In The Dead, jer LCD zaslon u robotskoj kosilici ne podržava nastavke.

Tvrtka Husqvarna objavila je kako će računalnu igru Doom biti moguće zaigrati i na pojedinim skupljim modelima njenih kosilica.



Riječ je o plodu suradnje te tvrtke s Bethesdom, u čijem je vlasništvu id Software, tvrtka koja je razvila legendarnu pucačinu iz prvog lica u kojoj kao svemirski marinac kosite valove demona sačmaricom i motornom pilom.



Novi način igranja Dooma bit će dostupan od travnja na svim modelima robotskih kosilica Nera, za koje je potrebno izdvojiti kojih dvije tisuće američkih dolara.



Odlučite li se na to, igru ćete dobiti besplatno i moći ju zaigrati na zaslonu ugrađenom u robotsku kosilicu.



Za promjenu smjera gledanja dovoljno je okrenuti dugme, za pucanje će biti potrebno pritisnuti ga, a za kretanje služi tipka za pokretanje kosilice.



Na raspolaganju će biti samo prva epizoda Knee Deep In The Dead, jer LCD zaslon u kosilici ne podržava nastavke. Također, igra će biti ograničeno dostupna do 9. rujna, piše Kotaku.



Doom je također moguće igrati na blagajnama, traktorima, testu za trudnoću, pa čak i Lego kockama.