Geek-kviz - Koliko ne znate?

I tako, mislili ste si ove godine kupiti još malo RAM-a, dodatni NVMe disk i grafičku karticu? I – kako vam napreduju planovi? Lol.

Došlo je to doba godine kada bugovci sjede ispod suncobrana na plažama, a čitateljima ostavljaju donekle poluredoviti, ali uglavnom neredoviti, Bugov ljetni geek-kviz.

Aktualna tema kviza je sada kao i prošli puta vezana uz umjetnu inteligenciju, ali tangencijalno – što nam je sve učinila i kako su zbog nje sve pažnje vrijedne računalne komponente poskupjele.

Tko je odgodio nadogradnju računala ili kupnju novoga od prošle godine do ove „dok cijene malo ne padnu“ – malo se zeznuo, da budemo blagi…

Ne da nisu pale, nego su takve da ljudi vade stare grafičke kartice iz kompjutera koje su složili bakama i djedovima i traže po oglasima rashodovane serverske memorije ako žele dograditi svoja računala. Stigla nas je hardverska apokalipsa, kletva kralja Zvonimira za 21. stoljeće.

Sreća u nesreći – ovo je još dobro što nas tek čeka.

U tom veselom tonu ostavljamo vas da rješavate 30 pitanja (plus boss-level - tko želi vidjeti svoj rezultat) s kojima liježemo na počinak i s kojima se i sami budimo.

Što ne biste i vi patili?

Pred vama je 30 pitanja - nakon što dovršite odgovaranje i riješite boss-level, prikazat će vam se vaš rezultat!