Okupite ekipu i prijavite se na zagrebački "IT pub kviz"

IT pub kviz koji četiri puta godišnje okuplja ljubitelje pub kvizova iz IT sektora održat će se u četvrtak, 20. ožujka 2025. godine u 18:45 sati u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER.

Riječ je o kvizu na kojem se do 20 četveročlanih ekipa natječu, druže i zabavljaju odgovarajući na pitanja iz različitih IT područja. Ona obuhvaćaju teme kao što su hrvatska i inozemna IT scena, programiranje, softver, društvene mreže, gaming, mobiteli, IT trendovi i brojna druga.

Sudionici su uglavnom zaposlenici IT tvrtki s naglaskom na developere, no dobrodošli su svi koje zanima IT tematika. Tekstualna, audio i video pitanja podijeljena su u više rubrika i na dva poluvremena, a na njih se odgovara pismeno. Nakon što se objavi poredak ekipa, najbolje dvije na kraju se sučeljavaju u kratkom usmenom finalu.

Rok za obaveznu prijavu putem Entrio sustava je 20.03.2025. do 13 sati ili ranije ako kapacitet dvorane bude popunjen.

Organizator kviza je rep.hr, partner kviza ZICER, a sponzori Marker, Syskit, Infoart, Koios, Nabava.net, Netgen i Triple Innovations.