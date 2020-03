James Bond Sony zamijenio Nokijom

James Bond je u najnovijem filmu, No Time To Die, pronašao novog partnera za spašavanje svijeta – Nokiju, odnosno njezine telefone

Nakon više godina, i jednako tako u više filmova Sonyjeve Xperije više nisu prvi odabir najpoznatijeg špijuna na svijetu, Jamesa Bonda. Bond je svijet spašavao uz pomoć Sonyjevih telefona od 2006. godine kada se u filmu Casino Royale pojavio telefon K800i.

Zatim je uslijedio film Quantum of Solace (2008.) u kojem je ovaj nadaleko poznati špijun koristio telefon C902, zatim Skyfall (2012.) u kojem se pojavila i prva Bondova Xperia - Xperia T. Zadnji Sonijev telefon u nizu je bila Xperia Z5 koja je korištena u filmu Spectre (2015.).

Čini se kako su Sonijevi tržišni problemi prebacili i u svijet filma, odnosno kako Sonyjevi telefoni nisu dovoljno popularni kako bi se nastavili koristiti unutar James Bond serijala. A „zna se“ kako Bond koristi samo najbolju tehnologiju, ili nas barem u to pokušavaju uvjeriti iz filma u film dok se u pozadini zapravo odigrava druga priča – tko ponudi više novca, njegovi se proizvodi koriste u filmu.

Čini se kako je ovog puta Nokia bila ta koja je dala veću ponudu, jer će u najnovijem filmu o James Bondu (No Time To Die) koji u kina dolazi u studenom 2020. (trebao je u travnju 2020., no zbog Korone, i on je odgođen za kasnije) Bond koristiti Nokiju 8.2 5G.

Navedeni telefon još nije dostupan na tržištu. Nokia će ga službeno predstaviti kroz dva tjedna, točnije 19. ožujka u Londonu. Prema izvoru u novom filmu pored navedenog koristit će se i drugi Nokijini telefoni – Nokia 7.2 i Nokia 3310 4G.

Budući se Nokia 8.2 temelji na Snapdragonu 765G koji slovi kao gamerski čip ne bi bilo sasvim nelogično očekivati da se u nekoj od scena Bond i zaigra na svojoj Nokiji, dok krati vrijeme između dva vodka-martinija i dizanja stvari (i ljudi) u zrak.