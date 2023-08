Novi Lego set odaje počast legendarnom Concordeu

Prvi let ovog komercijalnog nadzvučnog zrakoplova je obavljen 1969., a komercijalni letovi započeli su 1976. godine. Brzina od oko 2 Macha omogućila je let između New Yorka i Londona za samo 3,5 sata, što je tada bilo revolucionarno, a niti danas nije premašeno u domeni putničkog zrakoplovstva. Visoki troškovi održavanja flote, ali i fatalna nesreća 2000. godine, doveli su do povlačenja Concordea iz prometa 2003. godine, unatoč tome što je to bio jedan od najinovativnijih modela u zrakoplovnoj povijesti.