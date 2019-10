Novi restač na Rastokama, a meni je složio Mate Janković - eto ideje za radni ručak IT-jevaca!

Brašno iz rastočkih mlinova, basa, jogurt i sirevi iz Rakovice, potom med iz Cetingrada, rakije i likeri iz Slunja, pastrva iz Gacke, lički krumpir, kobasice od goranske divljači i domaća vina dobili su stol kakav zaslužuju na savršenoj lokaciji – u Restoranu Ambar koji se smjestio uz Napoleonov magazin, a povrh Rastoka i dvaju rijeka, koji zajedno čine jednu od najljepših vizura u Hrvatskoj.

Restoran Ambar danas je za uzvanike otvorila slunjska tvrtka Kordun d.d., a od sutra je otvoren za sve goste. Jelovnik koji je pun kvalitetne, iskrene hrane spravljene od domaćih namirnica potpisuje poznati chef Mate Janković, a kuhinju restorana vodi Ivan Martinović.

Ambar je tek prva faza velikog projekta kojega je osmislio Mile Turkalj, godinama prvi čovjek slunjske tvrtke Kordun. Odlazeći u mirovinu realizirao je otvorenje restorana u koji su uložili 7,3 milijuna kuna. No, to je tek početna faza puno šire priče. Cilj je izgraditi kamp, odnosno turističko naselje, te sanirati i zaštititi zidine Napoleonova magazina. Time bi se kreiralo jedinstveno mjesto za razna kulturna i zabavna događanja, a sadašnji prolaznici kroz Slunj bi postali gosti koji imaju razlog za ostati nekoliko dana u ovom pitoresknom gradiću.

„Želimo biti najbolji restoran na području od Zagreba do morske obale. Kad netko uđe u Karlovačku županiju, treba znati da u Ambaru mogu dobiti najbolju domaću hranu. Povezujemo se s domaćim proizvođačima hrane i želimo ih uvesti što više u naš restoran. Budući da još ponuda u ovom kraju nije još tako izdašna, od sljedeće godine imat ćemo i svoj vrt. Naš koncept za Ambar je vrlo jednostavan: kvalitetna usluga, još kvalitetnija hrana i to sve na jedinstvenoj lokaciji“, poručila je Katarina Turkalj, članica uprave tvrtke Kordun d.d.

Mate Janković, kulinarska zvijezda koja je pomagala izvući ono nabolje iz lokalnih namirnica i kulinarske tradicije, pozvao je sve putnike da svrate u Ambar:

„U Ambar trebate doći probati autentičnu i poštenu hranu. Nudimo pole od krumpira s basom, domaće otkošteno pile s restanim krumpirom i salatom, domaću pastrvu s krumpir salatom, ali i lički klasik – janjetinu. Gdje sve to još možete naći? Usto, boravit ćete u predivnom ambijentu, u biti jedinstvenom… I sve to za posve prihvatljivu cijenu. Mislim da su Rastoke i obrok u Ambaru dobar povod da se vratite na Staru cestu i izbjegnete preskupi autoput. Bit će to dvostruki dobitak!“