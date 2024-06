Uz ljetni dvobroj Buga doznajte kako GenAI modele koristiti lokalno i zabavite se uz geek-kviz

Ljetna tema broja u cijelosti je posvećena generativnoj umjetnoj inteligenciji – GenAI-ju (usvajamo ovu kraticu jer dobro naglašava kako ne govorimo o općem AI-ju, što su neki dosad znali brkati), jer se na tom polju svakodnevno događa nešto novo. Autor teme Matija Gračanin ističe kako trenutačno najveći doseg i značaj imaju alati koji pomažu razvojnim inženjerima. Naime, veliki jezični modeli, slično kao što mogu generirati prirodni jezik, vrlo su sposobni generirati i programski kôd, pa ni ne čudi da ih mnogi koriste upravo za to, od generiranja kôda, preko provjere i popravljanja bugova, pa sve do stvaranja dokumentacije ili refaktoriranja kôda. Naravno, GenAI ima mogućnosti primjene i u brojnim drugim područjima i industrijama, od računalnih igara, likovne i glazbene umjetnosti, preko obrazovanja, financija, marketinga, novinarstva, prava, arhitekture, društvenih znanosti, automobilske industrije te mnogim drugim područjima. Kada se promatraju mogućnosti GenAI-ja i koliki on ima transformativni potencijal, čini se da su jedina ograničenja mašta i ljudska kreativnost u osmišljavanju novih načina primjene.

Sve je više zanimanja za lokalno korištenje GenAI-ja (kako bi se zadržala kontrola nad vlastitim podacima), za što, pak, treba imati i odgovarajući hardver, pa je dobar dio teme broja posvećen lokalnoj primjeni i naglascima na izazovima koje takav način rada donosi.

Među brojnim uređajima koje smo recenzirali za ovaj broj, ističe se Lenovo ThinkPad Z13 G2, kompaktni poslovni laptop vrlo elegantnog izgleda. Možete biti sigurni da ćete na svakom sastanku biti uočeni kada ga izvadite i stavite na stol. Premium izvedbu prati i odgovarajuća cijena…

Za one koji se više vole igrati na laptopu imamo recenziju Gigabyte G6X 9KG (bez brige, ovo nije oznaka mase), koji nudi dobre performanse po ne pretjerano visokoj cijeni za ovu vrstu prijenosnika.

Usporedni test sasvim je prigodno – ljetni! Uz ove vrućine, treba voditi brigu o hlađenju prijenosnika, pa smo istražili koliko su u tome korisna postolja (pasivno hlađenje), a koliko hladnjaci (postolja s ventilatorima). Ponuda je vrlo šarolika, kao što su i cijene.

Iz uobičajeno bogatog audiobloka, izdvojio bih dvije krajnosti – KEF LS60 Wireless, papreno skupi, ali i prekrasan aktivni trosistemski streaming zvučnički sustav te SBOX BT-60 Tango, dopadljiv i kvalitetan bežični zvučnik neobično razumne cijene.

Iako će si tek rijetki priuštiti kupnju KEF-ovog zvučničkog sustava, preporučam čitanje Vedranove opširne recenzije (sedam stranica!), svašta se tu može doznati i naučiti, a posebno me oduševio kada ga je, u trenutku opisivanja dojmova pri slušanju orkestralne glazbe, spisateljski i slušateljski zanos nagnao na divljenje kineskoj pijanistici Yuja Wang, čiji je glazbeni razvoj, urođeni talent i van serijsku izvedbu uspio povezati s KEF-ovim razvojem i dostignućima (naime, ovaj zvučnički sustav izbačen je na tržište povodom šesdesete godišnjice od osnutka tvrtke). Do kraja tekst već sam počeo razmišljati kako bih ženi objasnio zašto sam morao dignuti nenamjenski kredit...

Podosta sam zapustio igranje na PC-ju, ali kada je izašao Homeworld 3, pomislio sam da bih se napokon mogao reaktivirati (imam remasterirane prve dvije verzije, pa i Deserts of Kharak), ali me Grdijeva ovomjesečna recenzija dosta demotivirala. Čudno, recenzije igrača vrlo su negativne, a službene – solidne.

Broj završavamo u pravom retro stilu – geekovskim kvizom, koji već dugo nismo imali (uočite da se i u rubrici "20 godina unatrag" pojavljuje kviz iz 2004.). Sastoji se od četiri grupe pitanja, njih ukupno 60, složenih s pomalo pomaknutim, montipajtonovskim humorom, osobito u sustavu bodovanja, pa ako je to ikome bitno – nije cilj ispasti najpametniji (pred samim sobom), već se zabaviti.

Potrudili smo se pripremiti i online verziju geek-kviza, pa ako vam je tako lakše i zabavnije - možete odgovoriti na ovim stranicama. Tu se prikazuju pitanja jedno po jedno, pa ćete možda imati bolji rezultat ako prije sve proučite u Bugu, a onda ga (da ne morate zbrajati ručno bodove) ispunite na webu. Nemojte varati sami sebe (jer druge nije ni briga) i gledati odgovor i prije nego li krenete s odgovaranjem. Sretno!

Kompletan sadržaj ljetnog dvobroja potražite na ovoj stranici, a novi broj od danas je dostupan na kioscima i webu u digtalnom izdanju.