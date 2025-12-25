Skrivene poruke u Appleovim ikonama oduševile su mnoge

Apple je u iOS 26 ugradio Liquid Glass i redizajnirao cijelo korisničko iskustvo, no nisu zaboravili niti zabavni dio koji ih je oduvijek činio posebnima – skrivene poruke koje odražavaju njihov stil

Appleov iOS 26 s nama je već nekoliko mjeseci, koriste ga stotine milijuna ljudi, a tek ovih dana neki od njih su otkrili skrivene detalje u vizualnim elementima novog sučelja, koje se tamo nalaze vjerojatno i mnogo duže.

Naime, neki su korisnici oštrog oka prvo primijetili da je na ikoni aplikacije Mail, zadane aplikacije za čitanje elektroničke pošte na iPhoneu i iPadu, nešto napisano na bijeloj kuverti. Kad su uhvatili screenshot, pa ga povećali, otkrili su prvu Appleovu tajnu – na mjestu adrese pisala je stvarna adresa kompanijskog sjedišta: "Apple Park, California 95014". Adresa je ispisana blijedom sivom bojom na bijeloj pozadini, pa je sasvim jasno da je tu kao "Easter Egg", detalj koji će tek rijetki zapaziti.

Pišem ti pismo

No, niti to nije sve što je nedavno otkriveno u iOS-u. Drugo, možda i zabavnije, otkriće nalazi se u emotikonima. Kad unutar iOS-a odaberete emoitkon papira (📄), pa ga screenshotate i povećate, na njemu se nazire pravi tekst, a ne samo generičke mrlje, kakve bi bile dovoljne za realistični prikaz na sitnom emotikonu. Appleovi su dizajneri, naime, tamo ispisali tekst inspirativne pjesme, napisane za kompanijsku poznatu marketinšku kampanju "Think Different" iz 1997. godine, gdje ju je čitao osobno Steve Jobs.

Zumirate li, dakle, u emotikon papira, pa se potrudite pročitati tekst na njemu, dobit ćete sljedeće "pismo" koje njihov izmišljeni John Appleseed šalje nekoj svojoj dužici Katie:

"Dear Katie,

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things.

They push the human race forward. And while some see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

Take care,

John Appleseed"