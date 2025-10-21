iOS 26.1 donosi opciju za ublažavanje efekta Liquid Glassa

Ako vam je sučelje Liquid Glass i dalje preprozirno, nadolazeći iOS 26.1 donosi rješenje za taj problem

Iako iOS 26 izgleda podosta svježije od prijašnjeg iOS-a, mnogi korisnici smatraju da ih sučelje Liquid Glass podsjeća na Windows Vistu te da ima previše prozirnosti, što negativno utječe na čitljivost u pojedinim dijelovima sučelja.

Apple je tih kritika bio svjestan još i prije pa su još tijekom testiranja smanjili razinu prozirnosti u odnosu na prvu betu iOS-a 26, stoga je u konačnoj verziji nešto umjerenija nego što je to prvotno planirano. Međutim, nadolazeći iOS 26.1 donosi rješenje i za one korisnike kojima je i sadašnja inačica iOS-a previše prozirna.

Kako je vidljivo u beta verziji iOS-a 26.1, u postavkama se pojavila opcija koja omogućuje korisnicima da sami odaberu razinu prozirnosti koju žele. Moguće je birati između dvije postavke, Clear, koja je zadana i predstavlja puni efekt Liquid Glassa te Tinted koja „zamućuje“ vizualne elemente i dodaje više kontrasta.

Ako ste uključeni u beta program, nova opcija može se pronaći u postavkama pod odjeljkom Display and Brightness. Za sada je dostupna i u beta verziji iPadOS-a 26.1, kao i u macOS-u Tahoe 26.1.