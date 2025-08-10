Što je to Labubu i zašto su društvene mreže opsjednute njime?

Figurice pomalo zaštrašujućeg izgleda preplavile su društvene mreže. Zovu se Labubu i neke su toliko rijetke da kolekcionari za njih daju i desetke tisuća eura

Na TikToku, Instagramu i X-u posljednjih tjedana ne prestaje se vrtjeti naziv Labubu. Fotografije i videozapisi neobične figurice s velikim zečjim ušima, oštrim zubićima i pomalo zastrašujućim osmijehom preplavili su društvene mreže, a kolekcionari širom svijeta spremni su platiti stotine, pa i desetke tisuća eura za rijetke primjerke.

Iako se ovaj trend čini relativno svježim, Labubu zapravo nije tu „od jučer“. Osmislio ga je hongkonški umjetnik Kasing Lung 2015. godine kao dio kolekcije The Monsters. Njegov prepoznatljiv, “ružno-slatki” izgled ubrzo je privukao pozornost ljubitelja dizajnerskih igračaka, a pravu ekspanziju doživio je 2019. kada je kineski brend Pop Mart otkupio licencu i krenuo s masovnom proizvodnjom.

Labubu je kroz godine stekao vjernu bazu fanova u Aziji, no globalni proboj dogodio se početkom 2025. i to sasvim slučajno, kada je članica K-pop grupe Blackpink, Lisa, viđena s Labubu privjeskom na torbi. Taj detalj postao je viralan, a u idućim tjednima društvene mreže preplavili su sadržaji s hashtagovima #Labubu i #PopMart.

Ubrzo su ga počele promovirati i druge poznate osobe, među njima Lady Gaga, Rihanna, Kim Kardashian i David Beckham, a svaki javni nastup s tom malom figuricom dodatno je poticao potražnju i gurao cijene prema gore. Najskuplji Labubu prodan je na aukciji za čak 170.000 dolara.

Najrjeđe i najtraženije verzije Labubua Mint Green Mega Labubu od 1,3 metra – prodan na aukciji za 170.000 dolara Labubu x Kasing Lung Artist Edition – limitirano na 50 komada, ručno oslikano Golden Lucky Labubu – izdan za kinesku Novu godinu, samo 300 primjeraka Labubu Dark Night Series – rijetko dolazi u blind boxu, poznat po “goth” estetici

Kroz sve ovo, postavlja se pitanje – zar je Labubu tako popularan samo zato jer ga imaju poznate osobe? Pa da. Otprilike. Ekonomisti popularnost Labubua objašnjavaju takozvanim „fenomenom ruža“ (lipstick effect). Radi se o fenomenu koji pojašnjava da u nesigurnim ekonomskim vremenima ljudi posežu za malim luksuzima koji im pružaju osjećaj zadovoljstva.

Drugim riječima, ovdje kupnja Labubua simbolizira pripadnost nekom trendu i svojevrsnu ekskluzivnost, što je mnogima postala zamjena za veće i skuplje oblike luksuza. Ekskluzivnosti pridonosi i činjenica da zapravo nikada ne možete znati kojeg ćete Labubua dobiti u kutiji.

Popularnost, međutim, ima i svoju cijenu. Policija u SAD-u i Europi bilježi krađe Labubua vrijedne desetke tisuća dolara, a tržište je preplavljeno i krivotvorinama zvanim Lafufu, koji su često loše kvalitete i potencijalno sadrže opasne materijale. U Velikoj Britaniji zaplijenjene su tako tisuće lažnih primjeraka, a takvih će akcija, čini se, biti još i više.