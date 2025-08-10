Zabava

Što je to Labubu i zašto su društvene mreže opsjednute njime?

Labubu 📷 Foto: Pop Mart
Matej Markovinović nedjelja, 10. kolovoza 2025. u 19:15

Figurice pomalo zaštrašujućeg izgleda preplavile su društvene mreže. Zovu se Labubu i neke su toliko rijetke da kolekcionari za njih daju i desetke tisuća eura

Na TikToku, Instagramu i X-u posljednjih tjedana ne prestaje se vrtjeti naziv Labubu. Fotografije i videozapisi neobične figurice s velikim zečjim ušima, oštrim zubićima i pomalo zastrašujućim osmijehom preplavili su društvene mreže, a kolekcionari širom svijeta spremni su platiti stotine, pa i desetke tisuća eura za rijetke primjerke.

Iako se ovaj trend čini relativno svježim, Labubu zapravo nije tu „od jučer“. Osmislio ga je hongkonški umjetnik Kasing Lung 2015. godine kao dio kolekcije The Monsters. Njegov prepoznatljiv, “ružno-slatki” izgled ubrzo je privukao pozornost ljubitelja dizajnerskih igračaka, a pravu ekspanziju doživio je 2019. kada je kineski brend Pop Mart otkupio licencu i krenuo s masovnom proizvodnjom.

@popmartuk

LABUBUs are back! 🎉 You can now enter THE MONSTERS draw every week from Friday 7:00PM - Sunday 7:00PM via the link below: 🎟️ https://popmart.runfair.com/gb Save this post to sign up this weekend! ✍️ #popmart #popmartuk #popmartglobal #toystagram #collectibles #blindboxes #themonsters #labubu

♬ original sound - POP MART UK

Labubu je kroz godine stekao vjernu bazu fanova u Aziji, no globalni proboj dogodio se početkom 2025. i to sasvim slučajno, kada je članica K-pop grupe Blackpink, Lisa, viđena s Labubu privjeskom na torbi. Taj detalj postao je viralan, a u idućim tjednima društvene mreže preplavili su sadržaji s hashtagovima #Labubu i #PopMart.

Ubrzo su ga počele promovirati i druge poznate osobe, među njima Lady Gaga, Rihanna, Kim Kardashian i David Beckham, a svaki javni nastup s tom malom figuricom dodatno je poticao potražnju i gurao cijene prema gore. Najskuplji Labubu prodan je na aukciji za čak 170.000 dolara.

Kroz sve ovo, postavlja se pitanje – zar je Labubu tako popularan samo zato jer ga imaju poznate osobe? Pa da. Otprilike. Ekonomisti popularnost Labubua objašnjavaju takozvanim „fenomenom ruža“ (lipstick effect). Radi se o fenomenu koji pojašnjava da u nesigurnim ekonomskim vremenima ljudi posežu za malim luksuzima koji im pružaju osjećaj zadovoljstva.

Drugim riječima, ovdje kupnja Labubua simbolizira pripadnost nekom trendu i svojevrsnu ekskluzivnost, što je mnogima postala zamjena za veće i skuplje oblike luksuza. Ekskluzivnosti pridonosi i činjenica da zapravo nikada ne možete znati kojeg ćete Labubua dobiti u kutiji.

Popularnost, međutim, ima i svoju cijenu. Policija u SAD-u i Europi bilježi krađe Labubua vrijedne desetke tisuća dolara, a tržište je preplavljeno i krivotvorinama zvanim Lafufu, koji su često loše kvalitete i potencijalno sadrže opasne materijale. U Velikoj Britaniji zaplijenjene su tako tisuće lažnih primjeraka, a takvih će akcija, čini se, biti još i više. 

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi