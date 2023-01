Veliko bečko klizalište na otvorenom ove godine s inovativnim energetskim konceptom

Jedno od značajnih obilježja Adventa u Zagrebu je otvoreno klizalište na Trgu kralja Tomislava, a ono je nastalo i osmišljeno po uzoru na bečki Ledni san. Upravo su objavljene novosti i energetska unapređenja koja uvode ove godine u Beču (njihovo klizalište će se tek otvoriti), a rakoš sadržaja je impresivna.

Omiljena turistička zimska zabava na svježem zraku u srcu austrijske prijestolnice trajat će čak 46 dana - od 19. siječnja do 5. ožujka 2023. dvoetažno klizalište ispred zgrade bečke gradske vijećnice ponovno otvara svoja vrata za klizače svih uzrasta.

Bečki ledeni san, koji će ove godine doživjeti svoje 28. izdanje, nekoć je bio veličine terena za hokej na ledu, no u posljednjih desetak godina pretvorio se u ledenu bajku impresivne veličine. S početne površine od 1.600 m2, koju je Bečki ledeni san imao prilikom pokretanja 1996. godine, njegova se površina protekle godine povećala na 9.500 m2, no zbog postojećeg stanja u energetskom sektoru klizalište se 2023. smanjuje na 8.500 m2. Tako više neće biti staza za curling, a optimizirat će se vijugave zaleđene staze koje vode kroz park ispred vijećnice. No klizači će i dalje moći uživati u klizanju na dvije razine te u prekrasnom pogledu sa zaleđene površine na drugoj razini ukupne površine oko 1.150 m2.

U skladu s trenutačnim stanjem razvijen je novi energetski koncept. Rashladni sustav optimiziran je i potpuno obnovljen, a novi upravljački alat omogućuje kontrolu pomoću algoritama koji dobivaju podatke iz raznih izvora. Najsuvremeniji i automatizirani sustavi povećavaju učinkovitost klizališta i omogućuju značajne uštede energije.

Velik dio nastale energije sada će se ponovno moći upotrijebiti. Tako će višak toplinske energije koji stvaraju rashladni strojevi poslužiti za grijanje prostora za iznajmljivanje klizaljki, čime će se uštedjeti oko 90 posto energije. Nastala toplinska energija također se može koristiti za otapanje leda. Nova tehnologija omogućuje i postupno hlađenje površina za klizanje. Čak i za toplijih dana moći će se klizati na ledu za čije hlađenje neće biti potrebna maksimalna energija. Tom mjerom ostvarit će se ušteda energija od oko 25 posto. 15 posto energije također će se uštedjeti korištenjem bijelih rashladnih cijevi umjesto crnih jer one ne upijaju sunčevu svjetlost, već je reflektiraju.

Spomenimo da će Grad bečkim vrtićima i školama omogućiti besplatno klizanje radnim danima u razdoblju od 10 do 16 sati.

Kako bi se izbjegle gužve na blagajnama, i ove se godine ulaznice mogu kupiti i putem webshopa na kojem posjetitelji mogu ostvariti 10 % popusta. Bečko klizalište na otvorenom ispred vijećnice pravi je magnet za turiste i građane austrijske prijestolnice. Od 1996. godine zabilježeno je više od 13,2 milijuna posjetitelja.