Lider SAP-a upozorava na pretjeranu regulaciju umjetne inteligencije u EU

U intervjuu za Financial Times, Christian Klein je naglasio važnost očuvanja konkurentnosti Europe u području AI-ja. Istaknuo je da bi regulacija same tehnologije, umjesto da se dozvoli rast i nesmetana uporaba, mogla značajno naštetiti europskoj industriji.

Potpuno protiv

Prema njegovom mišljenju, Europa bi se trebala usredotočiti na to kakav učinak reguliranje ima na poslovne i krajnje korisnike, a ne na samu tehnologiju. "Potpuno sam protiv reguliranja tehnologije, to bi značajno naštetilo konkurentnosti Europe ako ne mogu bolje testirati svoje AI modele ovdje," rekao je Christian Klein tijekom posjeta Silicijskoj dolini.

Christian Klein, CEO SAP-a SAP

SAP, kao vodeća europska softverska tvrtka, ulaže značajna sredstva u razvoj AI-ja. Godišnje izdvajaju 2 milijarde eura za istraživanje i razvoj u ovom području. Iako je to znatno manje od ulaganja vodećih američkih tehnoloških kompanija, SAP se ne natječe izravno s njima, već se fokusira na specifične poslovne primjene AI-ja.

Chatbot zvan "Joule"

Ključni projekt SAP-a u području AI-ja je razvoj chatbota nazvanog "Joule". Ovaj alat može obavljati razne zadatke, od pisanja koda do analize poslovnih procesa i predlaganja poboljšanja. SAP također ulaže u privlačenje američkih talenata u AI području otvaranjem laboratorija blizu vodećih sveučilišta poput UCLA-e, Berkeleya i Stanforda.

Povijesna transformacija SAP-a

Tvrtka prolazi kroz povijesnu poslovnu transformaciju jer prelazi s tradicionalnog modela licenciranja softvera na pretplatnički model temeljen na oblaku. Do sada se to pokazalo uspješnim, s rastom prihoda od 10% u drugom tromjesečju 2024. godine do 8,29 milijardi eura.

Problemi SAP-a su unutarnje prirode. Nedavna anketa među njemačkim zaposlenicima pokazala je da više od polovice razmišlja o napuštanju tvrtke, a samo 38% ima puno povjerenje u upravu. Klein je najavio restrukturiranje koje će utjecati na 10.000 radnih mjesta zbog prilagodbe novim tehnologijama za održavanje konkurentnosti.

Nezadovoljstvo s obje strane Atlantika

Nezadovoljstvo regulacijom tehnološkog sektora u EU nije jednostrano jer se mnoge kompanije i njihovi lideri s obje strane Atlantika slažu.

Najviše se s američke strane bune kompanije koje su najviše pogođene: Apple, Google, Meta, Amazon i Microsoft. Zatim tu su američki zakonodavci. Dvostranačka skupina predstavnika američkog Kongresa uputila je pismo predsjedniku Bidenu u kojem upozoravaju da EU nepravedno cilja američke tehnološke tvrtke, istovremeno zanemarujući velike kineske tehnološke kompanije u svojim regulativama. Neki američki kreatori politika čak karakteriziraju EU pristup kao "napade na američki tehnološki sektor" i pozivaju vladu SAD-a da se suprotstavi ovim regulativama.

S europske strane, mnogi industrijski lideri, poput SAP-ovog Kleina, misle da EU zakonodavstvo odvraća ulaganja i talente od europskog tehnološkog sektora. Istraživanja pokazuju da je regulatorni jaz između europskih i američkih tehnoloških tvrtki jedan od ključnih razloga za niže povrate kapitala, manja ulaganja u istraživanje i razvoj te sporiji gospodarski rast Europe u usporedbi sa Sjedinjenim Državama. Dobar primjer koliko europskih kompanija ne želi strogu regulaciju je nedavno pismo koje je inicirala Meta a supotpisali lideri stotinjak europskih kompanija.