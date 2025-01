Nakon četvrt stoljeća, nova sudska odluka u SAD-u o ravnopravnom pristupu Internetu

Internetska neutralnost, temeljno načelo koje zagovara jednako postupanje sa svim internetskim prometom, nalazi se u središtu intenzivne rasprave u Sjedinjenim Američkim Državama. Nedavna je presuda Žalbenog suda Šestog okruga utvrdila da Savezna komisija za komunikacije (FCC) nema ovlasti za ponovno uvođenje pravila koja su jamčila neutralnost mreže svim korisnicima Interneta.

Dalekosežne posljedice

Time je ovo pitanje djelotvorno preneseno u nadležnost Kongresa. Ova odluka ima dalekosežne posljedice za budućnost Interneta i ulogu regulatornih agencija u oblikovanju njegova upravljanja.

Koncept internetske neutralnosti podrazumijeva da pružatelji internetskih usluga moraju sa svim internetskim sadržajem postupati ravnopravno, bez diskriminacije ili različitog naplaćivanja na temelju vrste sadržaja, platforme ili korisnika. Ovo načelo osigurava da Internet ostane otvorena i pravedna platforma na kojoj svi korisnici imaju jednak pristup mrežnim uslugama i informacijama. Pravila neutralnosti zabranjuju pružateljima internetskih usluga usporavanje internetskih brzina za određene mrežne stranice ili usluge, davanje prednosti određenom sadržaju ili uslugama u zamjenu za naknadu te ograničavanje pristupa određenim mrežnim stranicama ili uslugama.

Udarac zagovornicima internetske neutralnosti

Odluka Žalbenog suda predstavlja značajan udarac zagovornicima internetske neutralnosti. Klasifikacijom pružatelja internetskih usluga kao informacijskih servisa, sud je ograničio FCC-ov nadzor i regulatorne ovlasti. Ova presuda slijedi odluku Vrhovnog suda iz 2024. godine o ukidanju takozvane Chevron doktrine, čime je smanjena mogućnost regulatornih agencija da tumače dvosmislene zakone i osnažena uloga sudova u donošenju takvih odluka.

Bez pravila internetske neutralnosti, pružatelji internetskih usluga mogli bi provoditi diskriminatorne prakse, poput usporavanja ili davanja prednosti određenom sadržaju uz naknadu. To bi moglo dovesti do stvaranja višeslojnog Interneta, gdje neki korisnici imaju brži i pouzdaniji pristup mrežnim uslugama od drugih. Zagovornici digitalnih prava upozoravaju da bi to moglo umanjiti zaštitu potrošača i ugušiti inovacije.