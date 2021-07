Oslo smanjuje broj električnih romobila na ulicama i zabranjuje njihov noćni najam

Od svih europskih gradova, Oslo ima najveći broj električnih romobila po glavi stanovnika, no to bi se uskoro moglo promijeniti. Naime, zbog velikog broja nesreća ovoga ljeta, glavni grad Norveške smanjit će broj ovih vozila na gradskim ulicama te će također zabraniti njihovo iznajmljivanje od 23 sata navečer do 5 sati ujutro.

Kako prenosi Life in Norway, mjere za zabranu noćnog najma stupaju na snagu već ovog kolovoza, dok se ovog rujna očekuje smanjenje broja električnih romobila s oko 30.000 na oko 8.000, što znači da će većina ovih vozila nestati s ulica Osla.

„Iz podataka o nesrećama vidimo da postoji vrlo visok rizik od ozbiljnih ozljeda tijekom noćne vožnje električnim skuterom“, rekao je gradski vijećnik Sirin Stav. Kako se pretpostavlja, razlog je tome smanjena vidljivost, ali i veći postotak vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, jer velik broj ljudi električne romobile ne smatra „pravim“ vozilom.

Iako tvrtke za iznajmljivanje električnih romobila nisu najsretnije s novim mjerama, navodi se da je već nekoliko njih odlučilo uvesti ograničenja brzine noću ili u potpunosti obustaviti rad vikendom. Naime, samo je u lipnju u Oslu zabilježeno 421 nesreća povezana s električnim romobilima, pa su Hitne službe bile prisiljene povećati broj osoblja vikendom i u noćnim satima.

„Ne postoji nijedna aktivnost koja je zaslužna za toliko nesreća kao što je vožnja električnim romobilima“, zaključuje glavni liječnik Sveučilišne bolnice u Oslu, Henrik Siverts.

Podsjećamo da je prošloga tjedna i u Hrvatskoj stigao prijedlog zakona koji će regulirati električne romobile, a spominjale su se i moguće kazne. Više o tome pročitajte ovdje.