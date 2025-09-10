Tvrtka Tuta Mail spremna je tužiti EU ako se usvoji zakon o skeniranju poruka

Njemački Tuta Mail prijeti tužbom protiv EU zbog kontroverznog prijedloga "Chat Control" koji bi narušio enkripciju i privatnost korisnika. Hoće li Njemačka blokirati sporni zakon?

Napetost raste uoči ključne odluke Vijeća EU o kontroverznom prijedlogu zakona za skeniranje digitalnih poruka u potrazi za materijalom koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece (CSAM). Prema pisanju portala TechRadar, njemački pružatelj usluge šifrirane e-pošte, Tuta Mail, spreman je poduzeti pravne korake i tužiti Europsku uniju ako sporni zakon, poznatiji kao "Chat Control", stupi na snagu.

Prijedlog zakona izazvao je oštre kritike tehnoloških stručnjaka i političara zbog odredbi koje zadiru u temelje enkripcije. Zakon bi, naime, uveo obvezu za sve pružatelje komunikacijskih usluga u Europi da skeniraju poruke svojih korisnika, čak i one zaštićene end-to-end enkripcijom.

"Nećemo stajati po strani dok EU uništava enkripciju", izjavio je Matthias Pfau, izvršni direktor tvrtke Tuta Mail. "Ako Chat Control prođe, kao pružatelj usluge šifrirane komunikacije imamo dvije mogućnosti: tužiti se i boriti za privatnost ljudi ili napustiti EU. Treća mogućnost – potkopavanje end-to-end enkripcije Tuta Maila – za nas nije opcija. Stoga bismo se odlučili za prvu opciju, jer svatko zaslužuje privatnost."

Tuta Mail nije usamljen u svom stavu. Više od 500 kriptografskih stručnjaka potpisalo je otvoreno pismo upozoravajući Vijeće EU na rizike usvajanja prijedloga u njegovom sadašnjem obliku. Iako protivljenje raste, podrška među članicama EU i dalje je snažna.

Očekuje se da će članice Vijeća EU podijeliti svoje konačne stavove 12. rujna, a usvajanje zakona moglo bi uslijediti već u listopadu 2025. godine, ako se postigne dogovor. Prema posljednjim informacijama, 15 zemalja podržava zakon (uključujući ključne članice poput Francuske, Italije i Španjolske), šest mu se protivi (Austrija, Belgija, Češka, Finska, Nizozemska i Poljska), a šest je još uvijek neodlučno (Njemačka, Estonija, Grčka, Luksemburg, Rumunjska i Slovenija).

Među neodlučnima, Njemačka je zasigurno najvažnija zemlja, čiji bi glas mogao ili blokirati ili pogurati zakon. Izvori upućeni u situaciju navode kako Njemačka možda razmatra suzdržanost od glasanja, što bi oslabilo mandat za donošenje zakona, čak i ako prijedlog dobije potrebnu većinu glasova. Pfau iz Tute smatra poziciju Njemačke zabrinjavajućom, s obzirom na to da se nova vlada više ne protivi jasno prijedlogu, za razliku od prethodne.

"Smatramo paradoksalnim da nam je njemačka vlada dodijelila 1,5 milijuna eura za razvoj rješenja s post-kvantnom enkripcijom, a sada političari u EU žele uništiti tu visoku razinu sigurnosti s Chat Controlom", dodao je Pfau.

Enkripcija je tehnologija koju servisi poput Tuta Maila, Proton Maila, Signala i WhatsAppa koriste kako bi naše komunikacije ostale privatne. Stručnjaci upozoravaju da bi obvezno skeniranje i tehnologije za otkrivanje sadržaja mogle opasno potkopati tu zaštitu, otvarajući vrata masovnom nadzoru i ugrožavajući digitalnu privatnost svih građana EU.