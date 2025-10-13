Odgođeno glasanje o Chat controlu, još ima nade za privatnost komunikacija

Nakon što je Njemačka najavila svoje suprotstavljanje prijedlogu kontroverznih pravila za masovni nadzor, dansko predsjedništvo Vijeća EU povuklo je s ovotjednog dnevnog reda planirano glasanje

Kontroverzna regulativa naziva "Uredba za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na Internetu", popularno poznata kao Chat control, trebala je ovoga tjedna biti na dnevnom redu Vijeća EU, kojim trenutačno predsjeda Danska. Međutim, nakon oštrog protivljenja javnosti i dubokih podjela među državama članicama, kontroverzna uredba privremeno je skinuta s dnevnog reda, pa se o njoj u utorak ipak neće glasati.

Predah do prosinca

Odluka, koja je trebala biti donesena na sastanku ministara unutarnjih poslova 14. listopada, odgođena je zbog nedostatka suglasnosti među državama članicama, a čini se da se ključnim pokazao potez njemačkih predstavnika, koji su prošloga tjedna najavili da će glasati protiv prijedloga. Hrvatska je prvotno podržavala prijedlog, no nakon pritiska javnosti i političkih aktera, Vlada je najavila spremnost da preispita svoj stav – koji će, vjerojatno, biti usklađen s onim njemačkim.

Nakon povlačenja točke s ovotjednog dnevnog reda, dansko predsjedništvo sada ima za cilj postići novi kompromis koji bi mogao biti predstavljen na zakazanom ministarskom sastanku u prosincu. Ovaj potez predstavlja privremeno olakšanje za protivnike uredbe, no sudbina "Chat controla" i dalje ostaje neizvjesna, jer je zaključak zadnjeg sastanka ministara bio da "maloljetnici na Internetu moraju biti zaštićeni", uz kompromisni dodatak o tome kako "regulativa mora biti učinkovita i sačuvati privatnost".

Ovakav razvoj događaja predstavlja treću odgodu donošenja problematične regulative, otkako je ona prvi put predstavljena 2022. godine pod izgovorom zaštite maloljetnika od zlostavljanja online.