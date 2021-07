Vozači električnih romobila šalju prve reakcije na novi prijedlog zakona

Ovoga je tjedna u javno savjetovanje pušten novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Jedna od glavnih stvari koju donosi ovaj prijedlog jest i regulativa koja se tiče "osobnih prijevoznih sredstava", tj. električnih romobila, monocikala i sličnih malenih vozila. Osnovne naglaske novog prijedloga regulative prenijeli smo ovdje, a sada donosimo i prve reakcije onih koji svakodnevno voze električne romobile.

Ograničenje snage nema smisla

Osnovne kritike koje zainteresirani građani iznose u javnoj raspravi tiču se nelogičnog ograničenja snage motora kod ovih vozila. Evo nekih komentara s portala e-Savjetovanja:

"…predloženi zakon ima velikih mana. Ovako postavljena ograničenja, prvenstveno snage od 0,25kW čine romobile pogodnima isključivo za najranjiviju skupinu, djecu i mlade, koji ih jedini mogu koristiti radi svoje težine, a upravo ta skupina ne bi smjela sudjelovati u prometu. Ograničenje brzine je potrebno i smisleno, 25km/h je razumno. 0,25kW ne može zadovoljiti niti najosnovniju namjenu mikro mobilnosti osim za djecu i eventualno invalide…"

"Elektromotor od 0,25 kW koji prevozi prosječnu odraslu osobu ne može savladati nagib od 5%."

"250 W snage je zaista premala snaga na romobilu ili električnom monociklu da bi mogla normalno upogoniti odraslu osobu."

"Veliki i topli savjet svima koji su uključeni u izrađivanje ovog Zakona da sami isprobaju 1h voziti električni romobil od 250 W, 350 W i 500 W snage prije nego donesu konačnu odluku"

"Osobno poznajem nekoliko osoba koji su si kupili električni romobil vrlo visokih performansi, a koji mogu dosegnuti i do 80 km/h, ali te osobe su kupile te uređaje da mogu dostavljati hranu, a te osobe takve uređaje voze do 25 km/h jer im u tom slučaju baterija traje i do 70 km dometa."

"Električni monokotač uz to sto ima samo jedan kotač je i samobalansirajuće vozilo po osi oko koje se vrti kotač, da bi to vozilo uopće imalo ikakvog smisla mora biti sigurno za vožnju i ta sigurnost je postignuta upravo velikom snagom motora."

"Ograničenje snage nema apsolutno nikakvog smisla pogotovo kada se spominje vrijednost od 250 W. Na taj način bi se reguliralo potpuno beskorisno vozilo koje nitko ne bi na kraju niti koristio, eventualno djeca uzrasta 10 do 12 godina. Nadam se da to nije smisao ovog prijedloga zakona."

Tranzicija na bolje

"Ograničite brzinu, ali ne i snagu romobila, jer ne ograničavate ni snagu motora i automobila. Također, vozeći brzinom od 5 km/h jedva da možete održavati ravnotežu na romobilu što utječe na sigurnost vozača a i drugih sudionika u prometu."

"Još bih osobno predložio obavezu nošenja kaciga na svim romobilima, za sve starosne skupine ljudi."

"Kad su se pojavili prvi automobili u gradovima bilo je velikih konflikta s konjima i konjskim zapregama i tadašnjim predominantnim sudionicima u prometu. Ali to nije bio razlog da se automobilima zabrani prometovanje u gradovima, već se s vremenom mijenjala infrastruktura i obrasci korištenja. Ovo je upravo takva povijesna tranzicija. Na bolje."

"Također se ne slažem oko maksimalne brzine na nogostupu od samo 5 km/h, što je jako sporo te neki romobili nemaju dobru stabilnost ili su neupravljivi pri toj brzini."

Udruga vozača električnih romobila

Za komentar smo se obratili i predstavnicima HUVER-a, prve udruge vozača električnih romobila u Hrvatskoj. Hrvatska udruga vozača električnih romobila smatra kako prijedlog Zakona o sigurnosti u prometu na cestama ima vrlo dobar potencijal, ali uz određene promjene:

"Smatramo kako je ograničenje brzine kretanja do 25 km/h na biciklističkim trakama ili stazama vrlo dobra polazišna točka budući da se razvija dovoljno velika brzina te se na taj način omogućuje sigurnost svih sudionika prometa. Smatramo i kako se vozači osobnih prijevoznih sredstava ne bi trebali kretati po kolniku te podržavamo prijedlog Zakona kako bi se ostvarila maksimalna sigurnost svih sudionika prometa.

Ako ne postoji biciklistička traka ili staza, vozači osobnih prijevoznih sredstava bi se trebali kretati po nogostupu uz prilagođenu brzinu kako ne bi ugrožavali sve ostale sudionike prometa. Vjerujemo kako ograničavanje snage elektromotora do 250 W nije potrebno budući da ograničenje brzine kretanja omogućuje sigurnost svih sudionika prometa te smo mišljenja kako bi navedena stavka u zakonu trebala biti obrisana.

Na sve vozače osobnih prijevoznih sredstava apeliramo da obrate pozornost na sve sudionike prometa te da koriste zaštitnu opremu radi svoje sigurnosti."

Javna rasprava otvorena je do 7. rujna, a sudeći prema prvim komentarima, mogla bi biti konstruktivna i dovesti do boljeg zakonskog rješenja – samo ako zakonodavac odluči poslušati kritike.