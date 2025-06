Netflix otvara zabavne centre u SAD-u krajem godine

Prvi objekti otvoriti će se u trgovačkim centrima Galleria Dallas i King of Prussia Mall u Pennsylvaniji krajem ove godine. Streaming platforma također je najavila treću lokaciju na Las Vegas Strip-u koja će početi s radom 2027. godine, što predstavlja dio strategije proširenja izvan digitalnog streaminga u fizičke zabavne sadržaje.

Izmišljeni svjetovi za uživanje

Svaki centar zauzimati će površinu od preko 9.290 četvornih metara i objedinjavati će kupovinu, hranu i interaktivne atrakcije temeljene na popularnim Netflix serijama i filmovima. Posjetitelji će moći sudjelovati u aktivnostima inspiriranim sadržajima poput "Wednesday", "Squid Game", "One Piece", "Stranger Things" i "Knives Out" franšiza. Doživljaji će omogućiti izravno uključivanje i uživanje u ovim izmišljenim svjetovima

Igre i kokteli inspirirani serijama

Lokacija u King of Prusiji sadržavati će "Wednesday: Eve of the Outcasts", doživljaj u karnevalskom stilu, te "One Piece: Quest for the Devil Fruit", interaktivno natjecanje. Dodatno će biti dostupne igre virtualne stvarnosti, tematski mini golf i Tudum kazalište koje će prikazivati filmove i organizirati događanja uživo. Dallas će ponuditi "Stranger Things: Escape The Dark", koji prenosi sudionike u izmišljeni grad Hawkins, i "Squid Game: Survive the Trials", gdje posjetitelji mogu sudjelovati u igrama inspiriranim serijom.

Obje lokacije uključivati će Netflix Bites, ležerni restoran koji služi hranu i koktele tematski povezane s Netflix sadržajima, kao i trgovine s ekskluzivnim proizvodima. Tvrtka planira redovito ažurirati doživljaje i programe kako bi zadržala zanimanje povratnih posjetitelja.

Nadovezivanje na postojeća događanja

Koncept Netflix House proširuje postojeći portfelj doživljaja uživo tvrtke koji uključuje preko 40 događanja diljem svijeta. Ti su događaji dosegnuli 10 milijuna sudionika kroz 450 događanja u 300 gradova. Raniji projekti uključuju "The Queen's Ball: A Bridgerton Experience" i "Stranger Things: The Experience". Netflix trenutno zapošljava 20 ljudi za lokacije u Pennsylvaniji i Dallasu.