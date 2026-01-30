Zaštita autorskih prava od generativne umjetne inteligencije tema je u EU parlamentu

Od zakonodavca se traže mehanizmi koji će osigurati da glazbenici, pisci, vizualni umjetnici i filmski redatelji zadrže kontrolu nad svojim radom u eri sveprisutne umjetne inteligencije

Odbor Europskog parlamenta za pravna pitanja (JURI) usvojio je ključno izvješće o generativnoj umjetnoj inteligenciji i autorskom pravu. Ovim potezom upućena je snažna politička poruka o nužnosti zaštite europskih kreativaca na tržištu koje se ubrzano transformira pod utjecajem novih tehnologija. Glavni cilj inicijative je osigurati da se cjelokupni lanac vrijednosti generativne umjetne inteligencije uskladi s postojećim standardima zaštite intelektualnog vlasništva.

Mehanizmi zaštite autora

Krovna europska organizacija društava autora i skladatelja (GESAC), koja zastupa više od 1,2 milijuna autora, pozdravila je ovakav razvoj događaja. Udruga, čiji je član i hrvatski HDS ZAMP, naglašava da je ciljana zakonodavna intervencija na razini Europske unije nužna kako bi se zajamčila pravednost. Prema usvojenom tekstu, svi pružatelji AI usluga morat će poštovati zakone EU-a o autorskom pravu, bez obzira na to gdje su njihove tehnologije razvijene ili osnovane.

Jedan od ključnih zahtjeva Odbora odnosi se na uvođenje konkretnih obveza transparentnosti za pružatelje generativnih AI usluga. To podrazumijeva jasne informacije o podacima koji se koriste za treniranje modela, kao i uvođenje mehanizma presumpcije zastupanja. Takav bi sustav trebao omogućiti uspostavu funkcionalnog tržišta licenciranja, čime bi se osiguralo da autori primaju primjerenu naknadu za korištenje svojih djela u digitalnom okruženju.

Posebna pozornost posvećena je ublažavanju štetnih učinaka sadržaja koji generira umjetna inteligencija. Odbor upozorava na situacije u kojima AI generirani radovi nepravedno konkuriraju izvornim djelima autora, što ugrožava ekonomsku opstojnost kreativnog sektora. Inicijativa stoga traži rješenja koja će spriječiti zamjenu autorskog rada strojno generiranim sadržajem bez adekvatnog priznanja i kompenzacije izvornim tvorcima.

Odbor je stava da djela nastala isključivo korištenjem AI-ja ne mogu biti zaštićena autorskim pravima te da autori moraju imati mogućnost odbiti treniranje AI modela na vlastitim djelima. Inicijativa nakon Odbora za pravna pitanja ide na glasanje u parlamentu tijekom ožujka.

Bitno za budućnost tržišta

Adriana Moscoso del Prado, glavna direktorica GESAC-a, istaknula je da ovo glasovanje dolazi u kritičnom trenutku dok Europska komisija procjenjuje postojeći okvir za autorska prava. Prema njezinim riječima, odluka Odbora JURI prepoznaje sustavnu nepravdu na tržištu i nudi rješenja za jačanje europske suverenosti. "Ovo je također dobra vijest za europske inovativne tvrtke koje traže jednake uvjete poslovanja i jačanje europske suverenosti. GESAC pozdravlja snažnu predanost izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni u postizanju ovog naprednog rezultata, kao i široku potporu članova Odbora za pravna pitanja", dodala je.

GESAC trenutačno okuplja 32 autorska društva iz Europskog gospodarskog prostora i Švicarske te predstavlja više od 1,2 milijuna autora i nositelja prava – od glazbenika do pisaca, vizualnih umjetnika do filmskih redatelja i mnogih drugih, u područjima glazbenih, audiovizualnih, vizualnih umjetnosti te književnih i dramskih djela.