Detaljna digitalna rekonstrukcija Panonskog mora

Prije više od 10 milijuna godina, postojala je značajna vodena površina na području današnje Panonske nizine. Riječ je bila o Panonskom moru koje je kasnije postalo Panonsko jezero. Prekrivalo je veći dio današnje Mađarske, dijelove Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Češke, Austrije, Rumunjske, čak i dijelove Ukrajine.

Panonsko more je iščeznulo prije oko 600.000 godina, ali je ostavilo svoje brojne tragove. Fosilni ostatci i geološke formacije nam pričaju priču o davno izgubljenom moru koje je nekada pokrivalo velike dijelove središnje Europe, piše na svojem blogu Vibor Cipan, koji se prihvatio posla rekonstrukcije Panonskog mora – barem na ekranu računala.

Panonsko je more postojalo oko 10 milijuna godina (prema nekim izvorima i 30 milijuna godina), a danas pouzdano znamo da je Panonsko more postojalo tijekom miocena i pliocena. Bilo je to razmjerno plitko more čija dubina u pravilu nije prelazila 1.000 metara, a površina mu je bila oko 200.000 kvadratnih kilometara.

Karte Panonskog mora

Na Wikipediji se može pronaći nekoliko različitih karata Panonskog mora koje pružaju odličan uvid i pregled površine koju je ovo more pokrivalo. Cipan je ove karte uzeo kao temelj, te je granice mora s njih precrtao na aktualne zemljovide s granicama današnjih država.

Karta s Wikipedije i obris Panonskog mora na današnjoj karti Europe

Ono što znamo, pouzdano i van svake dvojbe, je postojanje Panonskih otočnih gora i planina. Brojni fosilni ostatci i geološke formacije na njima nam danas pričaju priču o davno iščezlom moru. Gorja (a tada otoci), poput Papuka, Psunja i Medvednice (u Hrvatskoj) te Fruške gore i Mecseka u Srbiji, odnosno Mađarskoj bili su bogati biljnim i životinjskim svijetom. Danas se na ovom području pronalaze fosilni ostatci morskih pasa, brojnih riba i školjkaša.

Otoci Moslavačka gora, Medvednica, Papuk i Dilj

Nakon toga autor ove zanimljive rekonstrukcije upotrijebio je alat Flood Map te je njime simulirao višu razinu mora sve dok nije dosegnuo obrise koji odgovaraju geološkim tragovima. Rezultat tog procesa je ova karta – detaljna rekonstrukcija Panonskog mora. Iako ona nije u znanstvenom i akademskom smislu riječi striktna i precizna, i dalje daje dobar uvid u mogući doseg Panonskog mora i Panonskog jezera.

Panonsko more - mediteran kakav je nekad bio

Osim karte cijelog Panonskog mora Cipan je izradio i malo detaljnije prikaze "slavonskog otočja" u koje spadaju Moslavačka gora, Papuk i Dilj, prikaz otoka danas poznatoga kao Medvednica te "slovenskog arhipelaga" i "budimpeštanske rivijere".

O autoru Vibor Cipan je osnivač i CEO startupa Point Jupiter. Prije toga radio je u tvrtkama UX Passion i Microsoft, a osim toga je objavljivani autor, govornik i sudionik na mnogim lokalnim i međunarodnim konferencijama o poslovanju, startupima, razvoju softvera, korisničkim iskustvima te dizajnu usluga. U slobodno vrijeme bavi se biciklizmom, putovanjima, pisanjem, kao i amaterskom meteorologijom i astronomijom.

Karte su kreirane na temelju Google Mapsa, MapTilera i OpenStreetMap rješenja. Autorska prava kartografskih podataka pripada tim nositeljima autorskih prava, a digitalnu rekonstrukciju i tekst prenosimo uz odobrenje autora.