Do vode na Marsu moglo bi se doći lopatama

NASA-ini su znanstvenici ovoga tjedna u časopisu Science objavili članak o nedavno otkrivenim ledenim plohama na Marsu. Ledene stijene, kako ih nazivaju, nalaze se vrlo plitko ispod površine Crvenog planeta, a najnovije snimke s Mars Reconnaissance Orbitera pokazuju kako su na mjestima zbog erozije ledene gromade potpuno ili djelomično izložene, te da led s njih lako sublimira u vodenu paru i nestaje u vidu magle.

Riječ je o ledu prilično čistog sastava iz kojeg se može dobiti pitka voda

Naslage leda počinju oko metar do dva ispod površine a mogu biti duboke i do stotinu metara – što ih potencijalno čini vrlo iskoristivima za dobivanje vode u slučaju da se u budućnosti na Mars upute i ljudske misije. Led je pronađen na srednjim sjevernim i južnim geografskim širinama Marsa, od 55 do 58 stupnjeva, koje bi korespondirale Škotskoj ili vrhu Južne Amerike na Zemlji.

Nalaze se na strmim padinama marsovskih planina koje su zbog erozije otkrile inače podzemne naslage leda – nalik "prozorima" u unutrašnju strukturu tla. Ispitivanjem ovih lokaliteta, kojih je za sada pronađeno osam, moglo bi se dobiti bolji uvid u povijest Marsa, te proces nastanka i cirkuliranja vode na tom planetu.

Stručnjaci koji su radili na ovom otkriću kažu kako su ovakvi lokaliteti na Marsu bitni za buduće misije. "Astronauti bi mogli otići do njih s kantom i lopatom, te nabaviti vode koliko god im treba", rekao je Shane Byrne iz Lunarnog i planetarnog laboratorija sveučilišta Arizona.