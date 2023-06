Istraživači sa Sveučilišta Maryland uspjeli rekonstruirati 3D scenu iz odraza očiju

Istraživači sa Sveučilišta Maryland u SAD-u, uspjeli su pretvoriti odraze očiju u 3D scenu pomoću tehnologije Neural Radiance Fields (NeRF). Riječ je, naime, o AI tehnologiji koja može rekonstruirati 3D okruženja iz 2D fotografija.

Kako prenosi Engadget, istraživači su za dobivanje 3D scene koristili fotografije odraza svjetlosti u ljudskim očima kako bi pokušali razlučiti neposredno okruženje osobe. Cijeli su proces započeli s nekoliko fotografija visoke razlučivosti snimljenih fotoaparatom postavljenim u fiksni položaj, hvatajući osobu u pokretu koja prema njemu gleda. Nakon toga, odraze su zumirali, izolirali i izračunali u kojem smjeru oči točno gledaju na fotografijama.

No, iako to možda zvuči lagano, to ipak nije tako. Istraživači napominju da rožnica stvara određen „šum“ koji otežava odvajanje reflektirane svjetlosti od složenih tekstura ljudske šarenice. Kako bi to riješili, napravili su svojevrsnu optimizaciju položaja rožnice, odnosno procjenu njenog položaja i orijentacije te razgradnju teksture šarenice. U daljnjoj izolaciji i poboljšanju odraza, pomogla je specijalna tehnika strojnog učenja koja „uglađuje“ teksture izvornog materijala.

Iako rezultati koje možete vidjeti na ovoj poveznici, nemaju praktične primjene, oni pružaju uvid u tehnologiju koja bi, primjerice, mogla otkriti okruženje osoba iz niza portretnih fotografija.