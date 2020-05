Kemičar u kući (#8): treba znati kada jesu, a kada nisu opasni ugljikov dioksid, monoksid i metan

– Kemijski pokus nije zato da prikaže prirodne zakone nego da se prirodni zakoni iz njega izvedu – reče mi neki, sada već pokojni profesor kemije. Učenici bi trebali, gledajući pokus, sami doći do kemijskih zakona – uz minimalnu pomoć nastavnika. No kako to izgleda u praksi?

Profesor o kojem je riječ postavio je na satu kemije uređaj za elektrolizu vode, poznati Hofmannov aparat, a potom pozvao učenike da ga dobro pogledaju i napišu što vide. Vidjeli su ovo i ono, sve i sva, ali nitko u cijelom razredu nije napisao ono najvažnije – da je vidio kako na elektrodama nastaju mjehurići plina! Vodika i kisika, razumije se. Pa se profesor čudi. A nema se čemu čuditi.

Kemija je kao znanost bila stara već gotovo dvije tisuće godina kada su se kemičari počeli zanimati za plinove. Riječ gas skovao je istom holandski liječnik i kemičar Jan Baptista van Helmont na prijelazu 16. i 17. stoljeća. Joseph Priestley je krajem 18. stoljeća otkrio kisik, no imao je sasvim drugačiju predodžbu o naravi i sastavu zraka nego što je mi imamo. Prava narav plinova bit će objašnjena tek u 19. stoljeću, a kemijska formula glavnih sastojaka zraka, kisika (O 2 ) i dušika (N 2 ), ustanovljena tek 1860. godine.

Sve ovo pišem ne zato da čitatelja provedem kroz povijest kemije, nego da opravdam profesorove učenike – koji nisu u 45 minuta uspjeli riješiti problem kojim su se (al)kemičari mučili više od dva tisućljeća. Plinovi su zagonetni. I onda se ne treba čuditi da su zagonetni i u svakodnevnom životu. Ljudi ih ne poznaju.

Nedavno vidjeh videosniku ruskog kupanja u hladnoj vodi. Lijepo. No nije lijepo što je voda bila topla, a ne ledeno hladna, pa „morži“ odlučiše da je ohlade. I onda u bazen (i to zatvoren!) nabacaše suhoga leda. I svi pogiboše. Ali ne od hladne vode.

Pri nagloj (adijabatskoj) ekspanziji ugljikova dioksida nastaje suhi led

Jasno je: suhi led nije drugo doli kruti ugljikov dioksid, CO 2 . Vrlo je hladan (-78,5 oC) i dobro dođe ugostiteljima kada treba ohladiti piće, jer iza njega – samo ime kaže – ne zaostaje voda, ne zaostaje ništa mokro. No jedno je ohladiti čašu limunade, a drugo bazen vode. U bazenu se i oko njega, jednom riječju, nakupilo toliko ugljikova dioksida da su se kupači u njemu ugušili. (Maksimalna dopuštena koncentracija ugljikova dioksida u zraku je 900 mg/m3 – 100 grama suhoga leda može zatrovati 100 m3 zraka.) Još je gore što je CO 2 1,5 puta teži od zraka, pa nije mogao bez jakog provjetravanja izići iz prostora bazena. Za to svojstvo ugljikova dioksida znaju i podrumari kada u vinski podrum uvijek ulaze s upaljenom svijećom, koju drže što bliže tlu. Ako se svijeća ugasi, treba bježati iz podruma.

Još je opasniji i nadasve podmukliji drugi oksid ugljika, ugljikov monoksid, CO. Zašto to kažem? Zato što se CO 2 osjeti, jer izaziva osjet gušenja (refleks izdisanja nastaje kada volumni udio CO 2 u aleveolama prijeđe 5% – ne kada nestane kisika). Nasuprot tome, trovanje ugljikovim monoksidom nema jasne simptome: otrovani od njega onemoća – i zaspe zauvijek. Usto koncentracija tog plina u zraku ne smije prijeći 30 mg/m3 – CO je dakle 30 puta otrovniji od CO 2 .

Kao što su se Rusi otrovali ugljikovim dioksidom zbog neznanja (da ne kažem gluposti), tako bi se isto moglo reći i za ljude koji stradavaju od ugljikova monoksida. Riječ je naime o štednji. Ako peć slabije vuće, manje će vrućeg zraka polaziti kroz dimnjak, pa će više topline ostajati u prostoriji koju grijemo. To kaže fizika. No kemija kaže da će onda biti manje kisika u peći, pa ugljen ili plin neće do kraja izgorjeti, a baš time, nepotpunim izgaranjem nastaje ugljikov monoksid (umjesto ugljikova dioksida). Drugi su uzrok trovanja ugljikovim monoksidom ispušni plinovi iz automobila – no to smo već mnogo puta vidjeli na filmu, naročito ako volimo gledati one starije. U zatvorenoj se garaži nikad ne pali motor!

Ima još jedna priča o plinu. Dođe meni ekipa iz plinare, da zamijeni plinsku uru. Majstor vidi da mi plin na dovodnoj cijevi pušta. Pa kaže da je to dimnjačar trebao vidjeti. A ja njemu, majstoru, da dimnjačar nije ništa trebao vidjeti jer njega zanima plin koji izlazi iz peći, ugljikov monoksid, a ne plin koji ulazi u peć, zemni ili prirodni plin. Njemu pak ništa nije jasno. Plin je plin, a plin je opasan!

Da budemo sasvim jasni, plin koji ulazi u peć jest opasan (jer je zapaljiv i eksplozivan), ali nije otrovan. Riječ je o metanu. No nekoć do peći i štednjaka nije dolazio zemni nego gradski plin – plin koji se dobivao propuštanjem zraka ili vodene pare preko užarenog ugljena. Taj se plin sastojao poglavito od ugljikova monoksida, koji je – razumije se – otrovan. I što sad reći? Riječ „plin“ označava agregatno stanje, a ne kemijsku narav tvari. U plin se mogu prevesti oksidi, kloridi, kovine, kiseline, čak i stijene – pri udaru velikih meteorita. No tako što ne viđamo u našoj kuhinji.

Nenad Raos, rođen 1951. u Zagrebu, je kemičar, doktor prirodnih znanosti i znanstveni savjetnik, sada u mirovini. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti pišući za časopise Prirodu (kojoj je sedam godina bio i glavni urednik), Čovjek i svemir, ABC tehnike, Smib, Modru lastu, a u posljednje vrijeme i za mrežne stranice Zg-magazin te, naravno, Bug online. Autor je više stručnih i 13 znanstveno-popularnih knjiga, među njima i knjige „Deset kemijskih pokusa koji su promijenili svijet“ koja je izišla 2000. godine kao prošireni katalog istoimene izložbe u zagrebačkom Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Urednik je rubrike „Kemija u nastavi“ u časopisu Kemija u industriji, za koji piše i redovite komentare. Nagrađen je Državnom godišnjom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2003. godine.