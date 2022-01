Kuća sa zimskim i ljetnim krovom

Zimi se nosi debela i tamna, da ne kažem crna odjeća, ljeti se pak nosi tanko i svjetlo, zna se. U stara su se pak vremena okretali kožusi: ljeti je krzno bilo okrenuto prema van (a koža prema unutra), a zimi obratno, koža prema van, a krzno prema unutra. No za kuće to ne vrijedi. Kući se ne može okretati krov. Mogu se samo otvarati ili zatvarati prozori, ako se želi zimi potrošiti što manje za grijanje, a ljeti što manje za hlađenje.

Za ovo posljednje riješenje, za grijanje i hlađenje, troši se u američkim kućama više od pola (51 %) ukupne energije koja se troši u kućanstvu. To nas ne treba čuditi jer se najviše djelova Američkog kontinenta nalazi u područjima velikih varijacija temperature tijekom godine (kontinentalna klima). Kako taj veliki utrošak energije smanjiti?

Rješenje, zasad samo moguće rješenje, nalazimo u radu petnaestorice američkih znanstvenika iz više institucija što se nadavno pojavio na mrežnim stranicama časopisa Science pod naslovom „Temperature-adaptive radiative coating for all-season household thermal regulation“. O čemu se tu radi? Teško je taj naslov korektno i jasno prevesti no, ukratko, radi se o tome da kuća mijenja odjeću a da je sa sebe ne skida.

Riječ je, što se vidi već iz naslova, o „sloju čije se zračenje prilagođava temperaturi“ (temperature-adaptive radiative coating, TARC), a primjenjiv je za grijanje i hlađenje kuća u svim godišnjim dobima (all-season). U njegovoj osnovi leži pojava da miješani dioksid volframa i vanadija, W x V 1-x O 2 , prelazi promjenom temperature iz stanja izolatora (I) u stanje metala (M). No pri kojoj će se temperaturi to dogoditi i hoće li se uopće dogoditi, ovisi o indeksu x u navedenoj kemijskoj formuli. Ako je x = 0,015, što odgovara formuli W 0.015 V 0,985 O 2 , temperatura prijelaza izolatora u metal (T MT ) bit će točno 22 oC. To je dakako sobna temperatura, temperatura na kojoj je najugodnije živjeti.

Novi krov američkih znanstvenika, ili bolje rečeno njegov sloj okrenut prema nebu, sastoji se od tri sloja. Najdonji sloj je sloj srebra, srebrna folija. Ona odbija toplinsko infracrveno zračenje (thermal infrared, TIR), tj. elektomagnetsko zračenje frekvencije 8-15 µm. Iznad sloja srebra nalazi se sloj barijeva fluorida, BaF 2 . Njegova je funkcija da propušta te djelomično apsorbira TIR zračenje. Na kraju se nalazi najvažniji sloj, sloj već spomenutog miješanog dioksida volframa i vanadija (ili, točnije, VO 2 uz male primjese WO 2 ). Taj je sloj nanesen u obliku nekoliko mikrometara velikih čestica. I što se s njime događa?

Kada su temperature niže od 22 oC, recimo zimi, W x V 1-x O 2 propušta infracrveno zračenje, pa TARC djeluje kao da ga nema. Ljeti pak, pri temperaturama višima od 22 oC, W x V 1-x O 2 prelazi u metalnu modifikaciju, pa apsorbira no i emitira infracrveno zračenje – i tako ne da krovu da se ugrije. Ili, jezikom brojeva, pri 15 oC emisivnost pokrova iznosi 0,2, dok je pri temperaturi od 30 oC ona jednaka 0,9 (TARC osvjetljen punom Sunčevom svjetošću zrači pri 15 oC 20 W/m2, a pri 30 oC 120 W/m2.) Stoga krov za hladna vremena zrači kao da je pokriven najboljim materijalom za pokrivanje zimi (ε = 0,10), a za toplog vremena kao da je napravljen od najboljeg materijala za pokrivanje ljeti (ε = 0,95). Imamo dakle dva krova u jednom, koji se sami od sebe izjemenjuju čim im temperatura prijeđe unaprijed zadanu vrijednost.

Koliko se novim krovom može uštedjeti energije ovisi dakako o veličini kuće (prizemnica, jednokatnica, višekatnica), a još više o oscilacijama temperature tijekom godine. Za tipičnu američku obiteljsku kuću, pokazuju proračuni autora spomenutog znanstvenog rada, godišnja bi ušeda na grijanju i hlađenju mogla biti 2,94 GJ ili 817 KWh. (Kuća bi bila sagrađena u Baltimoreu (Meryland), s krovnom površinom 118 m2.) Izolacijski bi se pokrov mogao lako montirati na već postojeći krov, a TARC zaštititi od habanja tankim slojem polimera, recimo polietilena.

No sve će na kraju ovisiti o proizvodnim troškovima. Materijali za izradu pametnog krova nisu jeftini, no ipak se nanose u vrlo tankom sloju, pa bi se – nadajmo se – mogla naći računica između cijene novog krova i uštede na grijanju i klimatizaciji.

