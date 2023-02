Molekula s reputacijom ubojice

Imate li svoju zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih? Osvojili ste Oscara? Pokupili ste čak i „veliku EGOT-četvorku“ (Emmy, Grammy, Oscar, Tony)? Sve vam je to jako cool, ali ni približno - barem prema našem skromnom mišljenju - koliko onaj tko je toliki badass da znanstvenici po njemu imenuju skupinu iznimno učinkovitih, laboratorijski proizvedenih molekula koje ubijaju i najotpornije patogene gljive. Kada po vama nazovu novi smrtonosni pesticid, tada ćete znati da ste postali killer- infuencer.

Keanumicini

Upoznajte keanumicin, novi pesticid (zapravo, skupinu pesticida; zapravo, antimikotika) koje je proizvela i dala im ime skupina istraživača ogranka Bio Pilot Plant njemačkog instituta Leibniz-HKI, koji su o svojem ubojitom biokemijskom otkriću prije desetak dana objavili studiju u časopisu Journal of the American Chemical Society.

Molekule keanumicina „...ubijaju tako učinkovito da smo ih nazvali po Keanu Reevesu“, izjavio je u priopćenju za javnost njemački istraživač Sebastian Götze, glavni autor studije, „…jer je i Keanu iznimno smrtonosan u svojim ulogama.“

Keanumicini, laboratorijski dizajnirani na temelju metaboličkih produkata bakterija iz roda Pseudomonas, ciljano djeluju na gljivičnu biljnu štetočinu nazvanu Botrytis cinerea, koja uzrokuje sivu plijesan vinove loze i drugoga voća (jagode, rajčica…) koja ponekad posve uništi urod.

Smrtonosni kombo

Botrytis cinerea inficira više od 200 vrsta voća i povrća, a jedna je od sve brojnijih problematičnih gljiva koje su postale znatno otpornije ili potpuno otporne na postojeće kemijske pesticide, ali i - što je možda najzlokobnije – na lijekove. Mnoge humano-patogene gljive (opasne za ljude) postale su otporne na antimikotike (fungicide) dijelom i zato što se ti fungicidi u velikim količinama koriste na poljoprivrednim poljima i u vinogradima.

Siva plijesan (Botrytis cinerea) na rajčicama, grožđu i jagodama

No znanstvenici kažu da je keanumicin spoj koji pokazuje i vrlo obećavajući stupanj učinkovitosti u uništavanju gljiva patogenih za ljude (Candida albicans i Candida auris, kao i još nekoliko drugih). Istovremeno, u dosadašnjim detaljnim ispitivanjima nije pokazao nikakvu sklonost izazivanju oštećenja biljnih ili ljudskih stanica. A budući da je porijeklo keanumicina bakterijsko, a ne sintetički-kemijsko, vjeruje se da je i ekološki prihvatljiviji od sintetičkih fungicida.

Uglavnom, keanumicin trenutno izgleda kao apsolutna dobitna kombinacija.

Više sreće idući put, Pedro

Vrijedno je spomenuti da Keanu Reeves nije prva slavna osoba po kojoj je nazvan neki prirodni spoj, biljka ili životinja. Postoji, primjerice, parazitska osa u Južnoafričkoj Republici nazvana Conobregma bradpitti, dok je cijelom jednom rodu gender-fluidnih paprati počasno kumovala pop-ikona Lady Gaga.

Takvi nazivi po postojećim osobama čak i nisu pomodan, suvremeni običaj: nekada se Botrytis cinerea, siva plijesan koji keanumicini tako učinkovito eliminiraju, zvala Botryotinia fuckeliana, po njemačkom botaničaru iz 19. stoljeća, imenom Karl Wilhelm Gottlieb Leopold Fuckel. Međutim, kako je tijekom dvadesetog stoljeća engleski postupno preuzeo ulogu globalnog komunikacijskog jezika u biologiji i mnogim drugim znanostima, ta „fuckeliana“ je pomalo upadala u oči ozbiljnim gljivolozima i botaničarima, pa je jadna gljiva preimenovana u Botrytis cinerea. A onda su joj još na vrat u ulozi najsmrtonosnijeg neprijatelja natrpali i Keanu Reevesa...

Naravno, moglo bi se tvrditi da bi Pedro Pascal, zvijezda TV-serije "The Last of Us" možda bio bolji izbor za nešto što se na život i smrt bori s opakim gljivama… no, ovaj put je tu počast ipak dobio Keanu "John Wick" Reeves.

Ostaje nam da se nadamo kako će, s obzirom na vrlo stvarnu prijetnju koju bi patogene gljive mogle uskoro predstavljati čovječanstvu zbog sve slabijeg djelovanja uobičajenih antimikotika (lijekova protiv gljivičnih infekcija), u budućnosti biti još nekih ekološki sigurnih, protugljivičnih spojeva koje ćemo imenovati po badass glumcima iz popularnih filmova i serija. Pedro, samo strpljivo!