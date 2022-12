NASA pokušava HAARP-om "pogoditi" asteroid koji prolazi kraj Zemlje

Sustav antena HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), smješten na Aljasci, široj je javnosti poznatiji po tome što je predmet raznih teorija zavjere, nego po svojim znanstvenim istraživanjima. HAARP se primarno koristi za analizu Zemljine ionosfere te za istraživanje mogućnosti da se ona iskoristi za unaprjeđenje radiokomunikacija. No, HAARP se, ako pitate teoretičare urota i "Facebook znanstvenike" koristi za manipuliranje meteoroloških uvjeta i pretvaranje istih u oružje usmjereno ka svima koje "treba uništiti", kontrolu umova i kolektivne svijesti i što sve ne.

U potezu koji će neminovno razbuktati maštu mnogih, NASA je objavila kako će upravo ovoga tjedna HAARP-ove antene iskoristiti za nešto što do sada nisu pokušali. Njima će, naime, poslati radarski signal prema asteroidu 2010 XC15. Taj je asteroid promjera oko 200 metara na putanji koja će ga 27. prosinca dovesti u najbližu točku – od Zemlje će biti udaljen "samo" 772 tisuće kilometara, pa će to biti idealna prilika da se tehnologija ispita.

Svemirski radar

Slanjem radiovalova prema asteroidu te detektiranjem valova, jednom kada se od njega odbiju, NASA želi ispitati strukturu tog nebeskog tijela. Za to će se koristiti valovima dugih valnih duljina, koji su u stanju prodrijeti dublje pod površinu asteroida. Poznavanje unutarnje strukture asteroida omogućava znanstvenicima razviti bolje i učinkovitije sustave za obranu od njih,

"Strašne" antene HAARP-a UAF/GI/JR Ancheta

Asteroid u pitanju, 2010 XC15, trenutačno nije na putanji koja bi bila opasna za Zemlju, ali je dovoljno blizu da ga se na ovaj način detaljno prouči. 2029. godine će, pak, proći još bliže Zemlji, a prema sadašnjim kalkulacijama proletjet će pored našeg planeta na udaljenosti 10 puta manjoj od one na kojoj se nalazi Mjesec. To ga svrstava u kategoriju potencijalno opasnih asteroida, a njegova veličina znači da je on vrlo opasan po velik dio zemaljske kugle, u slučaju da se u nju zabije.

2010 XC15 i Zemlja vrlo su blizu

HAARP će, dakle, tijekom ovotjednog najbližeg prolaska asteroida, prema njemu uputiti radiovalove frekvencije 9,6 MHz, u pulsovima odaslanima svake dvije sekunde, a potom odbijene valove pokušati uhvatiti antenama iz sustava Deep Space Network (koje komuniciraju s brojnim svemirskim sondama i satelitima).

Pokušaj bi trebao rezultirati "radarskom" snimkom svemirskog tijela i otkriti neke pojedinosti o njegovom sastavu. Bude li potrebno, u budućnosti bi te informacije mogle poslužiti i za stvaranje plana preusmjeravanja ovog ili sličnih asteroida, u svrhe obrane Zemlje od fatalnog kozmičkog sudara. U međuvremenu, možda se razvije još koja teorija zavjere. HAARP, NASA, asteroidi: sve bitne sastavnice su već tu.