Polimerni kompozit čuva toplinu Sunca

Materijal koji skuplja Sunčevu toplinu, a onda je izvanjskom stimulacijom otpušta, novo je čudo iz kemijskog laboratorija. Riječ je o smjesi dvaju polimera i jednog alkohola

Nenad Raos subota, 30. kolovoza 2025. u 06:20

Kako se čuva toplina, posebice ona Sunčeva, zna svatko tko grije vodu na suncu: danju se voda grije, a noću troši. Umjesto vode može se zagrijavati i kamenje, zidovi kuće, balkoni i terase – na radost ili žalost vlasnika. Takvo čuvanje topline temelji se na toplinskom kapacitetu, koji za najbolji spremnik topline, vodu, iznosi 4,2 J g-1 K-1   (ili 4,2 kJ kg-1 K-1 ) što znači da se u jednom gramu vode može pohraniti 4,2 J energije ako se taj gram zagrije za jedan kelvin (K) ili stupanj Celsiusa (oC). Taj podatak kazuje, da damo jednostavan primjer, da u spremniku od stotinu litara možemo pohraniti 16.800 kJ (4,7 kWh) toplinske energije ako vodu u njemu zagrijemo za 40 oC (recimo od 20 na 60 oC).

Umjesto toplinskog kapaciteta vode, mnogo je bolje iskorištavati njezinu latentnu  toplinu taljenja. Da bi se rastalio jedan gram leda treba utrošiti 334 J, što znači da se jednim gramom leda može rashladiti osam grama (mililitra) vode za 10 oC (pa je stoga suvišno za ljetnih vrućina puniti čašu do vrha ledom, što neuki čine). To je dobro i nije dobro. Čuvanje topline u ledu dobro je za hlađenje, ali ne i za grijanje. Za to, drugo, može se koristiti latentna toplina taljenja parafina, obično 180 kJ/kg, koja je upola manja od latentne topline taljenja leda. Parafin nije čista tvar nego homogena smjesa, smjesa ugljikovodika (alkana), pa se njegovo talište može prilagoditi potrebama – od 10 (parafinsko ulje) do 70 oC. O sastavu smjese ovisi i latentna toplina koja se kreće od 150 do 250 kJ/kg. No time znanost nije rekla posljednju riječ.

Kada sam prvi put čuo za uspjeh kineskih znanstvenika objavljen u časopisu Angewandte Chemie pod naslovom „Spatiotemporal utilization of latent heat in erythritol-based phase change materials as solar thermal fuels“ te navlaš pročitao njegov sažetak, nisam bio suviše impresioniran: oni su naime napravili smjesu polimera s latentnom toplinom od 224 kJ/kg, dakle ništa većom od latentne topline taljenja parafina. Kad bi samo to bilo, uzalud su se trudili. No, nije bilo samo to.

Kompozit ERY-PAM-PDA apsorbira, skladišti i otpušta toplinu
Kompozit ERY-PAM-PDA apsorbira, skladišti i otpušta toplinu

No počnimo iz početka. Njihov se kompozitni materijal sastoji od dva polimera, poliakrilamida (PAM) i polidopamina (PDA) te jednog četverovalenog alkohola, eritritola (ERY), koji se između ostalog koristi kao sladilo, zamjena za šećer. Taj alkohol, eritritol, ima svoje talište (121 oC), pa stoga i latentnu toplinu taljenja, no dva rečena polimera (PAM i PDA) mu umnogome mijenjaju svojstva jer – kako se vidi na slici – on se s njima veže vodikovim vezama.

Povezivanje eritritola s polimerima čini njihovu smjesu, točnije kompozitni materijal ERY-PAM-PDA, jedinstvenim. Prije svega on sprječava spontanu kristalizaciju eritritola prilikom hlađenja. Osim toga, ono najvažnije, kompozit kineskih znanstvenika ne otpušta toplinu kada se ohladi na temperaturu tališta (poput vode ili parafina) nego tek kada ga se nečim izvanjskim stimulira. To „nešto“ može biti toplina ili tlak.

Prvo grijanje na suncu, onda hlađenje i na kraju otpuštanje latentne topline
Prvo grijanje na suncu, onda hlađenje i na kraju otpuštanje latentne topline

Djeluje nevjerojatno, ali se upravo to događa: stavite li hladni kompozit ERY-PAM-PDA na ploču ugrijanu na 50 oC, temperatura će mu za 16 minuta porasti na 75 oC. Stavite li ga pak u hermetički zatvorenu posudu, temperatura će mu se spontano povisiti (za 11 minuta) od 11 na 87 oC. Energija ni iz čega, perpetuum mobile? Ne, nego suptilna igra međumolekulskih interakcija i, ono najvažnije (što nisam rekao jer se podrazumijeva): prije ovih „čudesnih“ oslobađanja toplinske energije novi kompozitni materijal mora biti zagrijan Sunčevom svjetlošću.

Prvo grijanje na suncu, onda hlađenje i na kraju otpuštanje latentne topline
Prvo grijanje na suncu, onda hlađenje i na kraju otpuštanje latentne topline

Taj novi uvjet, izravno zagrijavanje Suncem, još je jedna vrlina novog materijala. Jer i za grijanje vode i za grijanje parafina trebaju solarni kolektori. Drugim riječima, spremnici vode ili parafina skladište energiju koja je skupljena nekim drugim uređajem. No to nije slučaj s kompozitom ERY-PAM-PDA koji izvrsno apsorbira Sunčevo zračenje u vidljivom području. Drugim riječima, ERY-PAM-PDA služi i kao kolektor Sunčeva zračenja i kao spremnik topline. Usto mu ne treba toplinska izolacija da spriječi gubitak topline, kao u slučaju spremnika s toplom vodom, ili da spriječi ukrućivanje, kristalizaciju, kao u slučaju spremnika s parafinom.

Što na kraju reći? Riječ je o novom materijalu iz serije PCM (phase change materials), što znači da se takve tvari naveliko istražuju. Stoga ERY-PAM-PDA nije posljednja riječ znanosti i tehnologije. Bit će toga još.

Nenad Raos je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, koji je radio do umirovljenja 2016. godine u zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). Autor je i koautor oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja teorijske (računalne) kemije, kemije kompleksnih spojeva, bioanorganske kemije i povijesti znanosti. Bio je pročelnik Sekcije za izobrazbu Hrvatskog kemijskog društva, glavni urednik časopisa Priroda ta urednik rubrike Kemija u nastavi u časopisu Kemija u industriji. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Autor je oko 3000 znanstveno-popularnih članaka i 16 znanstveno-popularnih knjiga. Posljednje dvije su „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“ i  „Antologija hrvatske popularizacije prirodnih znanosti“.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi