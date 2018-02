HomePod (Siri) točno odgovorio na samo 52,3% pitanja

Apple se nedavno uključio u tržišnu utrku s pametnim zvučnicima. Tim povodom je tvrtka Loup Ventures odradila i opsežno testiranje najpopularnijih modela kako bi doznala koji je od mnogobrojnih pametnih zvučnika uistinu i najpametniji.

Testiranjem su obuhvaćeni pametni zvučnici koji se temelje na virtualnim asistentima – Alexa (Amazon), Assistant (Google), Siri (Apple) i Cortana (Microsoft). Testiranje se sastojalo od postavljanja 782 pitanja te testiranja lakoće uporabe i razumijevanja postavljenih pitanja.

Kako se pokazalo HomePod koji se temelji na Appleovoj virtualnoj asistentici Siri, točno je odgovorio na najmanji broj pitanja – 52,3% mada ih je točno razumio čak 99,4%. U preostalih 47,7% slučajeva Siri je odgovarala kako na to pitanje ne može odgovoriti na HomePodu („I can’t get the answer to that on HomePod“).

Nakon što su se izbacila pitanja vezano uz navigaciju, pozivanje telefonskih poziva, email i kalendar broj točno odgovorenih pitanja se povećao na 67%. Nešto bolje znanje pokazala je Microsoftova Cortana koja je točno odgovorila na 57% postavljenih pitanja.

Zlatnu sredinu zauzela je Alexa koja je znala točan odgovor na postavljeno pitanje u 64% slučajeva. Kao najbolji poznavatelj svega i svačega pokazao se Google Assistant koji je točno odgovorio na 81% pitanja.

Loup Ventures ističe kako je HomePod imao bolje mogućnosti slušanja u odnosu na ostale pametne zvučnike te kako je njegova Siri zvučala znatno prirodnije nego što je to slučaj sa Siri na iPhoneu.

Kada su se zbrojili svi rezultati, Loup Ventures je dao i svoju procjenu oko budućeg tržišnog udjela tijekom 2018. godine. U Loup Ventureu smatraju kako će ove godine najveći udio imati Amazon Echo sa 52% udjela, zatim Google Home sa 32% udjela dok će treće mjesto pripasti Apple HomePodu sa 12% tržišnog udjela. Preostalih 4% tržišnog kolača podijelit će ostali pametni zvučnici.