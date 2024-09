Acer proširuje ponudu s novim AI laptopima iz linije Swift

Acer je na IFA-i u Berlinu dodatno proširio svoju liniju prijenosnih računala s Copilotom predstavljanjem novih modela Swift 14 AI, Swift Go 14 AI i Swift 16 AI, koji donose napredne AI značajke i bolje performanse zahvaljujući najnovijim Intelovim, AMD-ovim i Qulacommovim procesorima.

Prema riječima Acera, ova nova generacija prijenosnika osmišljena je kako bi korisnicima omogućila bolju produktivnost, učinkovitost i sigurnost, istovremeno zadržavajući moderan, elegantan dizajn i dugotrajnu bateriju za rad u pokretu.

Acer Swift 14 AI

Acer Swift 14 AI i Swift 16 AI predvode ovu seriju prijenosnika s novim Intelovim Core Ultra (Series 2) s NPU-om od 48 TOPS-a, što ih čini izrazito brzim kod obavljanja AI zadataka poput generativne AI kreacije, automatske obrade podataka i složenih vizualnih zadataka. Zahvaljujući dobroj energetskoj učinkovitosti procesora, baterija omogućuje do 29 sati video reprodukcije.

Iz Acera posebno ističu i Intelovu Arc grafiku koja omogućuje glatke vizualne performanse uz podršku za 3K OLED zaslone na modelima Swift 14 AI i Swift 16 AI. Prema njihovim riječima, ti OLED zasloni osiguravaju živopisne boje i visoku razlučivost, čineći ih idealnim za dizajnere, fotografe i kreatore multimedijalnog sadržaja. poput dizajnera, fotografa i kreatora multimedijalnog sadržaja.

Acer Swift 16 AI Foto: Acer

Nadalje, Acer Swift Go 14 AI dolazi s Qualcommovim Snapdragon X Plus procesorom koji ima osam jezgri, integrirani Hexagon NPU i mogućnost postizanja do 45 TOPS-a AI performansi. Iz Acera navode da je ovo laptop namijenjen onima koji traže visokokvalitetni prijenosnik s brzim odzivom i velikom autonomijom. Uparen je, inače, s do 32 GB LPDDR5X RAM-a i 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD pohrane.

Osim toga, Swift Go 14 AI ima 14-inčni WQXGA IPS zaslon s omjerom slike 16:10 i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Zaslon je, kako tvrde iz Acera, dizajniran da reducira plavo svjetlo, što omogućuje dugotrajno korištenje bez naprezanja očiju.

Svi Acerovi prijenosnici iz linije Swift AI opremljeni su naprednim značajkama umjetne inteligencije koje povećavaju produktivnost i sigurnost. Tu je tako i Copilot+ PC sustav koji korisnicima pruža napredne AI asistente i alate za lakše upravljanje zadacima, od generiranja slika do prevođenja govora u stvarnom vremenu, a koji će do kraja godine godine dobiti nova ažuriranja.

Acer Swift Go 14 AI Foto: Acer

Iz Acera ističu da ovi laptopi imaju i Windows Studio Effects koji omogućuje automatsko kadriranje, zamućenje pozadine i poboljšanje osvjetljenja tijekom video poziva. Kažu, također, da sadrže i tehnologiju Acer User Sensing koja automatski zaključava laptop kada ga korisnik ne koristi te ga automatski otključava kada sjedne ispred njega.

Acer Swift 14 AI bit će dostupan u Europi po početnoj cijeni od 1.199 eura, dok će Swift 16 AI koštati 1.299 eura. S druge strane, Swift Go 14 AI imat će početnu cijenu od 999 eura. Svi modeli bit će dostupni od rujna 2024. godine, a točne specifikacije i cijene mogu varirati ovisno o regiji.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici proizvođača.