Android uskoro dobiva pametniji sustav obavijesti

Dok iOS već nudi napredno filtriranje obavijesti kroz Focus modove i sažetke, Android bi s novim Notification Rules mogao otići korak dalje

U beta verziji Androida 17 uočena je značajka Notification Rules koja bi, prema svemu sudeći, mogla dodatno unaprijediti način upravljanja obavijestima.

Prema informacijama koje je otkrio Android Authority, nova značajka omogućit će korisnicima postavljanje pravila za obavijesti na temelju aplikacija ili kontakata. Kada se određeni uvjeti ispune, sustav može automatski primijeniti različite radnje poput utišavanja, blokiranja, grupiranja obavijesti ili njihovog isticanja i davanja prioriteta.

Na primjer, korisnici bi mogli potpuno isključiti obavijesti o pozivima s određenih brojeva ili pak napraviti da poruke od važnih kontakata uvijek budu naglašene i vidljivije. Time bi se dodatno proširile postojeće opcije poput Notification Channelsa i različitih načina rada obavijesti.

Za sada nije poznato kada će značajka Notification Rules postati dostupna svima, no zanimljivo je da su tragovi te značajke pronađeni i u pojedinim verzijama Samsungovog One UI-a 9, što očito znači da neće biti ograničena samo na Pixele.