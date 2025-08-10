Kodno ime Androida 17 bit će Cinnamon Bun

Iako Google već godinama ne koristi slastice u javnom brendiranju Androida, ova tradicija i dalje živi u internim razvojnim krugovima i zanimljivo je vidjeti što je tvrtka odabrala

Nadolazeći Android 17 imat će interno desertno kodno ime Cinnamon Bun (cimetna rolica), otkriva Android Authority pozivajući se na navodno pouzdane izvore iz Googlea.

Razlog odabira ovog naziva krije se u promjeni načina razvoja Androida. Naime, Google je nedavno prešao s modela temeljenog na „granama“ (branch-based) na takozvani Trunk Stable pristup, u kojem se sav kod održava u jednoj stabilnoj glavnoj „grani“. Nove značajke i promjene razvijaju se iza “feature flagova” te ostaju skrivene dok ne budu spremne za objavu.

Migracija na novi model dovršena je s Androidom 14 QPR2, kada je resetirana i shema oznaka verzija. Tako je 2024. uvedeno početno slovo “A” u oznake verzija, no tada je Android 14 već nosio ime Upside Down Cake, a Android 15 Vanilla Ice Cream. No, početkom 2025 došlo je slovo “B”, što je donijelo ime Baklava za Android 16, a sljedeće slovo u nizu je “C”, pa je odabran Cinnamon Bun.

Iako ova interna imena ne utječu na funkcionalnost sustava, zanimljivo je vidjeti koje će slastice Google izabrati. Android 17 očekuje se oko lipnja 2026. godine.

Povijest Googleovih 'slastica'