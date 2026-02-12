Uskoro stiže beta verzija Androida 17

Korisnici u beta programu nadogradnju na Android 17 dobit će automatski, dok oni koji je ne žele moraju izaći iz programa

Google je potvrdio da će prva beta verzija Androida 17 uskoro biti dostupna korisnicima uključenima u Android Beta program.

U objavi na Redditu, Google je naveo da će Android 17 Beta 1 donijeti ispravke grešaka te poboljšanja performansi i stabilnosti sustava. Korisnici koji su već dio beta programa nadogradnju će dobiti automatski čim postane dostupna, a oni koji ne žele instalirati beta verziju Androida 17, morat će izaći iz beta programa.

Inače, Android 17 interno nosi kodno ime Cinnamon Bun, a stabilna verzija sustava očekuje se u drugom kvartalu 2026. godine. Prema dosadašnjim informacijama, konačno izdanje trebalo bi donijeti dodatne optimizacije, nove igraće značajke i opća poboljšanja korisničkog iskustva.