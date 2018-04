Chat je Googleov odgovor na Appleov iMessage

Može li rješenje ugrađeno u Android sustav u potpunosti zamijeniti klasični SMS, kao što je to slučaj s iMessage aplikacijom iPhonea, Google će doznati kroz Chat

Android Chat (ili samo Chat) je nova ideja koja je stigla iz Googlea, a tiče se klasičnog dopisivanja putem mobitela. Umjesto korištenja vrlo popularnih aplikacija kao što su WhatsApp, Facebook Messenger ili Viber, u Googleu smatraju da bi njihovi korisnici u budućnosti mogli takvu komunikaciju zamijeniti baš s njihovim rješenjem – Chatom.

Ova ideja je na tragu onoga što je Apple učinio s aplikacijom Messages na iPhoneu. U njoj su objedinjene klasične SMS poruke s naprednijim sustavom dopisivanja sličnim onim u ostalim aplikacijama. Glavna prednost ovakvog rješenja jest činjenica da se korisnici iPhonea međusobno mogu dopisivati unutar samo jedne aplikacije, ne mareći za to jesu li poruke poslane SMS-om (kao u pretpovijesno doba) ili pak iMessageom. Ukoliko mobitel pošiljatelja ili primatelja nije spojen na Internet, poruka će mu doći SMS-om – i to je to, jednostavno, brzo i lako.

Sada su u Googleu odlučili izraditi sličnu aplikaciju koja bi objedinila sve potrebe za komunikacijom, i nazvali je Chat. Ona bi trebala iskoristiti prednosti koje nudi standard Universal Profile for Rich Communication Services koji bi trebao prije svega biti prihvaćen od strane telekom operatera. Ovaj će standard, osim klasičnih tekstualnih poruka, donijeti i podršku za multimediju, grupno dopisivanje, potvrde o isporučenju poruke i sve ostale funkcije kakve su danas standard u aplikacijama za dopisivanje.

Chat će tako ovisiti o uslugama operatera, sličnije SMS-u, dok će nuditi široku lepezu mogućnosti, sličnije, recimo, WhatsAppu. Nažalost, zbog specifičnosti RCS protokola komunikacija njime neće moći biti kriptirana, a i dostupnost Chata diljem svijeta ovisit će upravo o operaterima.

Introducing Android Chat: Google’s last chance to fix messages ...again pic.twitter.com/PlKhLFbJFq — The Verge (@verge) April 20, 2018

Najveća prednost ovog rješenja je u tome što zapravo ne zahtijeva privikavanje – bit će dostupan unutar klasične SMS aplikacije u Androidu, a dokinut će potrebu za dodatnim aplikacijama. Google će stoga ukinuti aplikacije Hangouts i Allo i pokušati sve korisnike prebaciti na Chat. Hoće li, kako, i kada RCS dopisivanje biti podržano i na iPhoneu, nije poznato.