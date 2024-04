WhatsApp uveo značajku za lakši pronalazak razgovora

WhatsApp je ovoga tjedna predstavio novu značajku Chat Filters koja bi, prema njihovim tvrdnjama, trebala pomoći korisnicima da lakše pronalaze određene razgovore i poruke unutar aplikacije.

„Otvaranje WhatsAppa i pronalaženje pravog razgovora trebalo bi biti brzo, besprijekorno i jednostavno. Kako ljudi sve više rade stvari na WhatsAppu, nikada nije bilo važnije moći brzo doći do svojih poruka. Zato danas predstavljamo značajku Chat Filters kako biste to mogli činiti bez potrebe da skrolate po cijelom inboxu“, priopćili su iz WhatsAppa.

Naime, korisnici na početnoj stranici imaju tri mogućnosti za filtriranje poruka – All, Unread, Groups. Klikom na All, što je ujedno i zadana postavka, prikazat će se apsolutno svi razgovori, dok će Unread prikazivati one koji su nepročitani. Groups, s druge strane, prikazuje grupne razgovore.

Značajka Chat Filters bit će dostupna svim korisnicima WhatsAppa u sljedećim tjednima.