3DMark - mobilna inačica slavnoga benchmarka za testiranje grafičkog sustava

Ovaj već dugo poznati benchmark definitivno nije potrebno posebno predstavljati, no dok ga mnogi nerijetko koriste za testiranje grafičkog sustava na računalima, tu je i njegova mobilna inačica koja će pokazati koliko je neki smartfon moćna spravica za izvršavanje zahtjevnih igara…

OSNOVNI PODACI Naziv 3DMark Namjena Mobilna varijanta poznatog benchmarka Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 119 kn godišnje (Pro)

3DMark je vjerojatno najpoznatiji, ali jedan i od najpopularnijih grafičkih benchmarka današnjice koji je svoj put pronašao i na pametne telefone. Iako mu se može uputiti koja kritika, itekako može dobro doći onda kada se žele utvrditi performanse smartfona, pogotovo kad su u pitanju igre.

U suštini nudi dva testa i to Wild Life/Wild Life Extreme te Sling Shot/Sling Shot Extreme. Prvi je usmjeren novijim uređajima sa snažnijim grafičkim sustavom, a to može posvjedočiti svatko tko ga je ikada pokrenuo. Naime, uređaji se nerijetko muče postići 15-ak sličica u sekundi, a o zagrijavanju smartfona dok je benchmark aktivan, ne treba posebno ni trošiti riječi.

Za nešto starije smartfone tu je drugi benchmark, Sling Shot (minimalno zahtijeva Android 5.0 ili iOS 9.0), a kod oba će se dobiti nešto precizniji uvid u performanse smartfona zajedno s ukupnim bodovnim rezultatom. Osim toga, rezultate je moguće uspoređivati s drugim uređajima i vidjeti gdje se na ljestvici testirani smartfon nalazi.

Zgodan je detalj i to što se 3DMark može koristiti i za stres testiranje smartfona (za to se oslanja na zahtjevni Wild Life test), a tu je i osnovni pregled hardverskih mogućnosti telefona. Bilo kako bilo, svi oni koji traže način da svoj smartfon podvrgnu testiranju performansi i ustanove kako se nosi sa slabijim ili snažnijim uređajima, ovo je benchmark koji će im to omogućiti – besplatno.