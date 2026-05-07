Adaptive Volume - prilagođava glasnoću pametnog telefona na temelju buke u okolini

Riječ je o aplikaciji koja se svrstava među one koje se usko specijaliziraju, ali prilično dobro rade ono čemu su namijenjene. Adaptive Volume će automatski prilagođavati glasnoću pametnog telefona ovisno o tome kolika je razina buke u okolini…

OSNOVNI PODACI Naziv Adaptive Volume Namjena Prilagođava glasnoću u stvarnom vremenu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Adaptive Volume je jednostavna no potencijalno i korisna aplikacija koja se specijalizira samo za jedno; čitavo vrijeme radi u pozadini i oslanja se na mikrofon ugrađen u pametni telefon kako bi analizirala razinu buke u okolini, a onda na temelju zadanih parametara, može automatski prilagoditi glasnoću (sama je aplikacija optimizirana da radi uz priključene slušalice) u stvarnom vremenu.

Ne nudi neke posebno napredne ili raskošne mogućnosti, a nakon što se instalira i prvi put pokrene, potrebno joj je dati odgovarajuće dozvole. Jednom kada je to napravljeno, moguće je podesiti određene parametre, a između ostalog, moguće je prilagoditi razinu osjetljivosti kao i brzinu reakcije.

Osim toga, odredit će se i raspon minimalne i maksimalne glasnoće, a tu su i neki drugi detalji kao što je mogućnost uključivanja detekcije ljudskih glasova ili opcija da aplikacija prestane utjecati na glasnoću tijekom telefonskih poziva, oboje može biti korisno upravo onda kada se koriste slušalice.

Na umu treba samo imati da aplikacija čitavo vrijeme mora raditi u pozadini, a i uspješnost ugađanja glasnoće ovisi o kvaliteti ugrađenog mikrofona. Dobro je to što se sva analiza odvija izravno na samom pametnom telefonu, kao i to da se aplikacija može koristiti sasvim besplatno, pa svi oni kojima se ideja automatskog prilagođavanja glasnoće čini korisna, ovo je aplikacija koju bi trebali probati.