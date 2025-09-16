Assistive Volume Button - virtualne kontrole glasnoće na koje se mogu primjenjivati razni stilovi

Riječ je o aplikaciji koja na zaslon pametnog telefona dodaje virtualne tipke za upravljanje glasnoćom koje se mogu i dodatno stilizirati, a tu su i neke druge potencijalno korisne mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Assistive Volume Button Namjena Dodaje kontrole za upravljanje glasnoćom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,49 eur godišnje ili 8,99 eur jednokratno (Premium)

Assistive Volume Button potencijalno je korisna aplikacija svima onima koji imaju pametni telefon na kojemu fizičke tipke za reguliranje glasnoće odbijaju poslušnost ili jednostavno ne rade, ali i onima koji bi rado prilagodili stil panela sa samim kontrolama (klizačima) pri čemu je dostupno već nekoliko vizualnih stilova.

Sama aplikacija u suštini dodaje kontrole koje vjerno simuliraju upravo fizičke tipke za upravljanje glasnoće, ali je moguće namjestiti i da se pojavi maleni plutajući gumb koji će otvoriti više klizača (sve se definira u postavkama) pa je moguće upravljati i svjetlinom, glasnoćom poziva, glasnoćom zvona i slično.

Čitavu je stvar lako koristiti, a nakon instalacije, potrebno je aplikaciji dati potrebne dozvole, a onda valja definirati druge postavke poput izgleda i veličine virtualnih tipki, razine prozirnosti i točne pozicije na zaslonu, dok su tu i brojni drugi detalji.

Jedan od njih je i simulacija tipke za uključivanje ili isključivanje pametnog telefona koja se može iskoristiti za druge namjene, pa je moguće namjestiti da se pritiskom na nju otvori dijalog s notifikacijama ili se snimi zaslon. Jednako tako, moguće je podesiti i određene parametre ovisno o tome koja će se aplikacija pokrenuti, a tu je i niz drugih detalja i sitnica.

Besplatna inačica je prilično ograničena i prikazuje oglase, a ako se žele imati sve dostupne mogućnosti, onda je potrebno kupiti izdanje Premium koje stoji ili 1,49 eura godišnje, 8,99 eura jednokratno ili je moguće dobiti to izdanje na 21 dan gledanjem oglasa.