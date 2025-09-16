Assistive Volume Button - virtualne kontrole glasnoće na koje se mogu primjenjivati razni stilovi

Riječ je o aplikaciji koja na zaslon pametnog telefona dodaje virtualne tipke za upravljanje glasnoćom koje se mogu i dodatno stilizirati, a tu su i neke druge potencijalno korisne mogućnosti…

Matija Gračanin utorak, 16. rujna 2025. u 08:22
OSNOVNI PODACI
Naziv Assistive Volume Button
Namjena Dodaje kontrole za upravljanje glasnoćom
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 1,49 eur godišnje ili 8,99 eur jednokratno (Premium)

Assistive Volume Button potencijalno je korisna aplikacija svima onima koji imaju pametni telefon na kojemu fizičke tipke za reguliranje glasnoće odbijaju poslušnost ili jednostavno ne rade, ali i onima koji bi rado prilagodili stil panela sa samim kontrolama (klizačima) pri čemu je dostupno već nekoliko vizualnih stilova.

Sama aplikacija u suštini dodaje kontrole koje vjerno simuliraju upravo fizičke tipke za upravljanje glasnoće, ali je moguće namjestiti i da se pojavi maleni plutajući gumb koji će otvoriti više klizača (sve se definira u postavkama) pa je moguće upravljati i svjetlinom, glasnoćom poziva, glasnoćom zvona i slično.

Čitavu je stvar lako koristiti, a nakon instalacije, potrebno je aplikaciji dati potrebne dozvole, a onda valja definirati druge postavke poput izgleda i veličine virtualnih tipki, razine prozirnosti i točne pozicije na zaslonu, dok su tu i brojni drugi detalji.

Jedan od njih je i simulacija tipke za uključivanje ili isključivanje pametnog telefona koja se može iskoristiti za druge namjene, pa je moguće namjestiti da se pritiskom na nju otvori dijalog s notifikacijama ili se snimi zaslon. Jednako tako, moguće je podesiti i određene parametre ovisno o tome koja će se aplikacija pokrenuti, a tu je i niz drugih detalja i sitnica.

Besplatna inačica je prilično ograničena i prikazuje oglase, a ako se žele imati sve dostupne mogućnosti, onda je potrebno kupiti izdanje Premium koje stoji ili 1,49 eura godišnje, 8,99 eura jednokratno ili je moguće dobiti to izdanje na 21 dan gledanjem oglasa.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi