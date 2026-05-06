iPhone 17 najprodavaniji je mobitel na svijetu

Prema najnovijim podacima koje je objavio Counterpoint Research, iPhone 17 bio je najprodavaniji mobitel na svijetu tijekom prvog kvartala 2026. godine. Konkretnije, činio je impresivnih šest posto svih prodanih mobitela globalno tijekom tog razdoblja.

No, ono što je još zanimljivije je činjenica da su se odmah iza iPhonea 17 smjestili iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Pro, što znači da Apple drži prva tri mjesta na ljestvici najprodavanijih mobitela u prvom kvartalu ove godine. Solidan rezultat ostvario je i stariji iPhone 16 koji se smjestio na respektabilno šesto mjesto na ljestvici.

"iPhone 17 nastavlja nadmašivati svog prethodnika zahvaljujući ključnim nadogradnjama poput većeg osnovnog kapaciteta pohrane, više rezolucije kamere i više frekvencije zaslona, čime se uređaj dodatno približio Pro varijantama i ponudio bolju ukupnu vrijednost širem tržištu. Tijekom kvartala uređaj je ostvario dvoznamenkasti godišnji rast prodaje na ključnim tržištima poput Kine i SAD-a, dok je u Južnoj Koreji prodaja bila tri puta veća“, priopćio je Harshit Rastogi, viši analitičar u Counterpointu.

Lista globalno najprodavanijih mobitela u prvom kvartalu 2026. Foto: Counterpoint Research

Što se tiče najprodavanijih Androida, tu titulu za prvi kvartal 2026. odnosi Samsungov Galaxy A07 4G. Riječ je o mobitelu koji se pokazao posebno popularnim na tržištima u razvoju, poput Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike. U top 10 najprodavanijih našao se i Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A17 4G, dok se na deseto mjesto smjestio Xiaomijev Redmi A5.

Iako se očekivalo suprotno, Galaxy S26 Ultra nije se našla među 10 najprodavanijih modela, iako je njegov prethodnik, Galaxy S25 Ultra, prošle godine bio jedini Android flagship na toj listi. Iz Counterpointa navode da je S26 Ultra vrlo tijesno propustila ulazak u top 10, ponajviše zbog kasnijeg lansiranja tijekom ožujka.