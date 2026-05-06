iPhone 17 najprodavaniji je mobitel na svijetu

Counterpoint je izbacio listu najprodavanijih mobitela za prvi kvartal 2026. godine, na kojoj prva tri mjesta zauzimaju Appleovi aktualni modeli iPhonea 17

Matej Markovinović srijeda, 6. svibnja 2026. u 22:05
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Prema najnovijim podacima koje je objavio Counterpoint Research, iPhone 17 bio je najprodavaniji mobitel na svijetu tijekom prvog kvartala 2026. godine. Konkretnije, činio je impresivnih šest posto svih prodanih mobitela globalno tijekom tog razdoblja.

No, ono što je još zanimljivije je činjenica da su se odmah iza iPhonea 17 smjestili iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Pro, što znači da Apple drži prva tri mjesta na ljestvici najprodavanijih mobitela u prvom kvartalu ove godine. Solidan rezultat ostvario je i stariji iPhone 16 koji se smjestio na respektabilno šesto mjesto na ljestvici.

"iPhone 17 nastavlja nadmašivati svog prethodnika zahvaljujući ključnim nadogradnjama poput većeg osnovnog kapaciteta pohrane, više rezolucije kamere i više frekvencije zaslona, čime se uređaj dodatno približio Pro varijantama i ponudio bolju ukupnu vrijednost širem tržištu. Tijekom kvartala uređaj je ostvario dvoznamenkasti godišnji rast prodaje na ključnim tržištima poput Kine i SAD-a, dok je u Južnoj Koreji prodaja bila tri puta veća“, priopćio je Harshit Rastogi, viši analitičar u Counterpointu.

Lista globalno najprodavanijih mobitela u prvom kvartalu 2026. 📷 Foto: Counterpoint Research
Lista globalno najprodavanijih mobitela u prvom kvartalu 2026. Foto: Counterpoint Research

Što se tiče najprodavanijih Androida, tu titulu za prvi kvartal 2026. odnosi Samsungov Galaxy A07 4G. Riječ je o mobitelu koji se pokazao posebno popularnim na tržištima u razvoju, poput Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike. U top 10 najprodavanijih našao se i Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A17 4G, dok se na deseto mjesto smjestio Xiaomijev Redmi A5.

Iako se očekivalo suprotno, Galaxy S26 Ultra nije se našla među 10 najprodavanijih modela, iako je njegov prethodnik, Galaxy S25 Ultra, prošle godine bio jedini Android flagship na toj listi. Iz Counterpointa navode da je S26 Ultra vrlo tijesno propustila ulazak u top 10, ponajviše zbog kasnijeg lansiranja tijekom ožujka.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi