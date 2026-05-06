Apple uvodi end-to-end enkripciju u Messages

S iOS-om 26.5 Apple uvodi podršku za end-to-end enkripciju RCS poruka, čime se dodatno ujednačava iskustvo dopisivanja između iPhonea i Android uređaja

Apple je objavio probnu verziju iOS-a 26.5 za developere što znači da javna verzija stiže vrlo skoro te da je sada poznat i službeni popis novosti koje donosi nova inačica OS-a.

Naime, najveća novost je ta da iOS 26.5 donosi podršku za end-to-end enkripciju u RCS porukama unutar Messagesa, čime se dodatno povećava razina sigurnosti komunikacije između korisnika različitih platformi. Riječ je o još jednom značajnom koraku prema ujednačavanju iskustva dopisivanja između iOS-a i Androida.

Ipak, čini se da nova funkcionalnost neće odmah biti dostupna svima. Enkripcija će u početku biti u beta fazi, a podrška će ovisiti o mobilnim operaterima. Apple navodi kako će se značajka uvoditi postupno, što znači da korisnici ne mogu očekivati trenutačnu dostupnost odmah po izlasku nadogradnje na novu verziju iOS-a.

Kada funkcionalnost bude u potpunosti dostupna, Android uređaji moći će sigurnije komunicirati s iPhoneima putem RCS-a uz end-to-end enkripciju.