NoVolume - drukčiji pristup kontroli za upravljanje glasnoćom na Android telefonima

Riječ je o aplikaciji koja na Android telefone uvodi ponešto drukčiji način za upravljanje glasnoćom, a zapravo donosi kružni klizač inspiriran prepoznatljivim sučeljem Nothing OS-a s dodatkom podršku za haptiku…

Matija Gračanin petak, 7. studenog 2025. u 06:23
OSNOVNI PODACI
Naziv NoVolume
Namjena Uvodi kružni klizač za upravljanje glasnoćom
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 1,99 eur (Premium)

Oni koji traže nešto drukčiji način upravljanju glasnoćom na Android pametnim telefonima, pogotovo ako su im dosadili klasični vertikalni klizači, s ovom bi aplikacijom mogli doći na svoje. Naime, riječ je o aplikaciji koja na smartfone uvodi precizan kružni klizač inspiriran sučeljem Nothing OS-a.

Nakon instalacije i kod prvog je pokretanje potrebno dati odgovarajuće dozvole, a jednom kada je to spremno, moguće je definirati dostupne parametre kružnog klizača. Zapravo, jedna od ključnih prednosti NoVolumea krije se upravo u činjenici da je dobar dio toga moguće prilagoditi do određene razine.

Tako se kružni klizač može nalaziti uz lijevi li desni rub, moguće je mijenjati izgled brojeva na brojčaniku, upravljati ukrasima brojčanika te drugo, a tu su i neki drugi detalji. Primjerice, moguće je prilagoditi izgled za dnevnu ili noćnu temu telefona.

Osim toga, besplatna inačica je ograničena pa nije moguće koristiti dostupne presetove, upravljati haptikom i nekim drugim detaljima. Doduše, u obje je inačice moguće definirati za koje će se aplikacije koristiti klasične kontrole za upravljanje zvukom, a za koje ne. Onima koji te značajke nedostaju, uvijek mogu kupiti izdanje Premium koje stoji 1,99 eura.



