AstraCrypt - aplikacija otvorena koda za sigurnu pohranu podataka uz šifriranje

Snažno šifriranje podataka koje se želi zaštititi od neovlaštenog korištenja još uvijek je najbolja metoda, a upravo ovo je jedna od aplikacija koja omogućava da se na siguran način pohrane osjetljive datoteke koristeći dobro poznate kriptografske algoritme…

OSNOVNI PODACI Naziv AstraCrypt Namjena Omogućuje snažno šifriranje datoteka izravno na pametnom telefonu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

AstraCrypt je aplikacija otvorena koda koja je namijenjena sigurnoj pohrani osjetljivih datoteka izravno na pametnom telefonu pri čemu se koriste moderni kriptografski standardi, ali se osigurava i potpuna kontrola nad vlastitim podacima. Naime, ne oslanja se na oblak ili vanjske servise, nego se sva događa izravno na samom pametnom telefonu.

Sama se aplikacija oslanja na AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) što ujedno podrazumijeva i da koristi AES256/GCM (inače nudi više do deset različitih kriptografskih algoritama), a to znači i da se nudi doista prilično visoka razina zaštite. Uz osnovno šifriranje podataka, nudi se i višestruko šifriranje kombiniranjem više algoritama, čime se dodatno povećava razina sigurnosti.

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a zapravo će se sve datoteke pohranjivati unutar same aplikacije (sve je vrlo jednostavno organizirati stvarajući mape), dok je samu aplikaciju moguće zaštitit lozinkom te je maskirati kao kalkulator. Osim toga, zgodno je i to što se s AstraCryptom mogu pohranjivati datoteke i na eksternu pohranu, i to podjednako tako šifrirano (treba zaviriti pod značajku Labs)..

Dakako, tu su i neke druge napredne opcije, pa oni koji traže jednostavno rješenje, i to pogotovo otvorena koda, s kojim mogu na siguran način pohraniti osjetljive datoteke na svojem pametnom telefonu, svakako bi trebali vidjeti što im AstraCrypt može ponuditi. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti besplatno.