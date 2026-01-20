AstraCrypt - aplikacija otvorena koda za sigurnu pohranu podataka uz šifriranje

Snažno šifriranje podataka koje se želi zaštititi od neovlaštenog korištenja još uvijek je najbolja metoda, a upravo ovo je jedna od aplikacija koja omogućava da se na siguran način pohrane osjetljive datoteke koristeći dobro poznate kriptografske algoritme…

Matija Gračanin utorak, 20. siječnja 2026. u 15:29
OSNOVNI PODACI
Naziv AstraCrypt
Namjena Omogućuje snažno šifriranje datoteka izravno na pametnom telefonu
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

AstraCrypt je aplikacija otvorena koda koja je namijenjena sigurnoj pohrani osjetljivih datoteka izravno na pametnom telefonu pri čemu se koriste moderni kriptografski standardi, ali se osigurava i potpuna kontrola nad vlastitim podacima. Naime, ne oslanja se na oblak ili vanjske servise, nego se sva događa izravno na samom pametnom telefonu.

Sama se aplikacija oslanja na AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) što ujedno podrazumijeva i da koristi AES256/GCM (inače nudi više do deset različitih kriptografskih algoritama), a to znači i da se nudi doista prilično visoka razina zaštite. Uz osnovno šifriranje podataka, nudi se i višestruko šifriranje kombiniranjem više algoritama, čime se dodatno povećava razina sigurnosti.

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a zapravo će se sve datoteke pohranjivati unutar same aplikacije (sve je vrlo jednostavno organizirati stvarajući mape), dok je samu aplikaciju moguće zaštitit lozinkom te je maskirati kao kalkulator. Osim toga, zgodno je i to što se s AstraCryptom mogu pohranjivati datoteke i na eksternu pohranu, i to podjednako tako šifrirano (treba zaviriti pod značajku Labs)..

Dakako, tu su i neke druge napredne opcije, pa oni koji traže jednostavno rješenje, i to pogotovo otvorena koda, s kojim mogu na siguran način pohraniti osjetljive datoteke na svojem pametnom telefonu, svakako bi trebali vidjeti što im AstraCrypt može ponuditi. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti besplatno.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi