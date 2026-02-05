Photok - pohrana fotografija u šifriranom okruženju na Android telefonima

Riječ je o aplikaciji otvorena koda koja omogućava da se fotografije na jednostavan način pohranjuju u virtualni sef na unutarnjoj memoriji telefona koji je i snažno šifriran te ih se tako zaštiti od neovlaštenog pristupa…

OSNOVNI PODACI Naziv Photok Namjena Pohrana slika i videozapisa u šifriranom trezoru Android Google Play / F-Droid iOS Nema Cijena Besplatan

Svi oni koji traže jednostavan način na koji bi pohranili fotografije i videozapise za koje bi radije da ih mogu vidjeti samo oni koji za to imaju i odgovarajući pristup, a nemaju već neko integrirano rješenje za svojem pametnom telefonu ili njime nisu zadovoljni, Photok je aplikacija koja bi im u tome mogla pomoći.

Naime, ovo je praktična aplikacija otvorena koda koja će zapravo napraviti snažno šifrirani trezor (koristi kriptografski algoritam AES-256, a važno je napomenuti i da se dešifriranje odvija u memoriji samo dok je aplikacija aktivna), u koji se mogu pohranjivati slike i videozapisi te onda njima jednostavno upravljati.

Naravno, pri kreiranju trezora potrebno je napraviti lozinku (što je kvalitetnija lozinka, to će i pristup trezoru biti teži), a nakon toga je vrlo lako uvesti željene slike i videozapise te potom napraviti albume unutar samoga trezora. Zgodno je to što je moguće namjestiti da se aplikacija otvara uz pomoć biometrije, tu je i opcija da se zabrani snimanje zaslona, kao i mogućnost da se trezor automatski zaključa nakon isteka određenog vremena.

Osim toga, Photok može i izbrisati datoteke nakon što ih se uveze, kao i kada ih se izveze iz trezora, tu je i integrirani jednostavni reproduktor video zapisa, te još pokoji detalj. Da bi stvar bila još bolja, Photok se može koristiti besplatno.