Beldex Browser - decentralizirani web preglednik koji naglašava privatnost i sigurnost korisnika

OSNOVNI PODACI Naziv Beldex Browser Namjena Web preglednik otvorena koda za anonimno surfanje Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Beldex Browser je namijenjen korisnicima koji žele imati kontrolu nad svojom online privatnošću nudeći mogućnost da se, koliko je to moguće, bespućima Interneta surfa relativno anonimno. Naime, njegova je ključna karakteristika činjenica da se oslanja na vlastiti dVPN (decentralizirani VPN) čime se šifrira promet te se skriva stvarna IP adresa korisnika (u biti se koristi onion routing).

Uz BelNet, nudi i mogućnost blokiranja oglasa te alata za praćenje kojima se danas moderne web stranice uobičajeno koriste čime se u konačnici doista štiti privatnosti korisnika, ali se i omogućava surfanje bez napornih oglasa. Osim toga, budući da se temelji na Chromiumu, nudi i podršku za čitav niz proširenja, a tu su i neke dodatne korisne značajke (npr. zabrana snimki zaslona).

Beldex Browser lako je koristiti no pri svakom će se pokretanju morati najprije spojiti na neki od dostupnih čvorova (službeni se čvorovi nalaze u Nizozemskoj i Francuskoj), a tek onda nastaviti sa surfanjem, ali na umu valja imati da katkada može doći do zagušenja mreže što će rezultirati sporijim otvaranjem stranice (no to je uobičajena cijena rješenja poput ovoga).

Dakako, sve je ovo samo jedan dio onoga što Beldex Browser, pogotovo ako ga se promatra kao tek jedan element cjelokupnog Beldexovog ekosustava, pa svi oni koji žele zadržati visoku razinu anonimnost prilikom surfanja, a žele iskušati i novi web preglednik, ovo je aplikacija koju bi trebali probati.